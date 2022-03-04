元宇宙｜3香港首創加密貨幣付款用戶會否受落？HTC推VIVERSE攻元宇宙世界

元宇宙（Metaverse）這個科技詞，自去年Facebook集團改名為Meta後開始廣為人知，但部分人皆以為元宇宙是虛擬世界中，讓人們生活的另一個空間，到底要如何讓人們投入其中？不少人仍難以掌握！踏入新一年，不少品牌都開始以元宇宙作為未來業務的發展路向，這亦代表著這個虚擬概念，已開始逐步走入現實生活中，在虚實結合之下，有助大家進一步理解元宇宙到底是甚麼？

電訊業為元宇宙基礎核心

元宇宙可簡單理解為「透過沉浸式科技，發展人類世界第二個『虛擬平行時空』，人們可以透過虛擬身份，進行工作社交與娛樂。」

薑餅人先從最熟悉的電訊行業入手。電訊行業可算是元宇宙中的關鍵一環，因為任何在網絡上發生的事，均需要一個超快速和可靠的網絡支撐，才能讓在當中生活的虛擬社群互相聯繫。廣義點說，任何提供網絡傳輸服務的電訊商，都足以具備成為元宇宙的一份子，難怪電訊業一哥香港電訊，在上周公布業績時的展望中也要抽一下水：

隨著上客量不斷提高，集團將通過開發更多擴增實境、虛擬實境應用及內容進軍元宇宙，從而進一步釋放5G網絡的價值及提升ARPU。

加密貨幣或成未來資金流

當然，元宇宙是否只限擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）和虛擬實境（Virtual Reality，簡稱VR）內容這麼簡單便見仁見智。薑餅人相信，要成為真正的元宇宙企業，除了為用家提供踏足元宇宙的入口外，最重要還是提供讓用家在元宇宙中生活的必需品。當中早已成為炒作工具的加密貨幣，更被視為元宇宙的貨幣。

因此，有能力提供加密貨幣服務的供應商，可說是掌握了人們在元宇宙的資金流。若日後發展成熟，便有機會好像使用八達通般，以虚擬貨幣建立元宇宙社群。

3香港可藉加密貨幣交月費

有趣的是，由於加密貨幣在香港的合法性尚存疑問，因此金融界方面對加密貨幣和虛擬資產方面的取態都十分保守。因此在加密貨幣方面，都以非金融機構相對進取。昨日和記電訊旗下3香港，便宣布成為首家接受加密貨幣付款的香港電訊商。公司與一家名為FTX.US的加密貨幣平台合作，即日起客戶可以指定加密貨幣支付手機月費及購買手機等等，4月開始更可在門市付款。

不過，3香港用戶要使用加密貨幣交月費，則必須要成為專業投資者，才能開啟FTX.US的帳戶買賣加密貨幣。這樣一來，能夠使用加密貨幣的用戶相信只屬少數。不過，兩家公司都沒有交代如何協助客戶在元宇宙使用加密貨幣。

HTC四月推元宇宙手機

要數區內最具經驗的元宇宙企業，當然要數台灣的HTC宏達國際電子。這家公司近年已基本上脫下了手機製造商的身份，轉型為元宇宙生態系統的軟硬件供應商。公司在世界移動通信大會MWC 2022中，便公布了自家品牌VIVERSE的元宇宙平台，目標是「跟全球電信業者結盟，打造彼此互通的元宇宙世界」，採用開放式架構，讓各家合作廠商能將應用放在平台，且不局限於VR設備，用手機、平板、電腦等各種裝置也能進入，期望讓元宇宙應用更加落地。

更重要的是，HTC也會趁著元宇宙重新推出智能手機。公司表示，今年新手機將與元宇宙應用VIVERSE有緊密的結合，有望成為首款元宇宙手機。大家在下個月便會見到這款新手機了！