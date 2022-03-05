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【眼睛想旅行】綠遊香港免費綫上節目　港島南丫網上深度遊（附報名連結）

精明消費 10:00 2022/03/05

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第五波疫情嚴峻，為免加重香港醫護人員負擔，即使留家再悶也好，也要暫時忍耐。安坐家中其實也有不少好節目，由港燈及長春社合辦的「綠遊香港」計劃，自去年起推出免費綫上遊，讓市民在家都能享受本地遊的樂趣。

港島南丫本地導賞

「綠遊香港」是港燈與長春社合辦的環保教育計劃，其實早於2005年已開始，並推行「共創『綠』南丫」與「探遊『綠』港島」兩個社區環保項目。以往舉辦實體導賞團，介紹香港的生態文物資源，令市民在認識大自然及文物之餘，同時提升環保意識和培養正確的生態遊態度。

港燈企業傳訊經理彭淑琼（Gigi）介紹計劃：「項目開發了11條生態文物徑，其中6條位於香港島，有灣仔、西區、東區、香港仔郊野公園、大潭郊野公園與龍虎山郊野公園的路綫，另外5條則位於南丫島南北兩段。生態文物徑沿途特設教育資訊牌，提供有關各種生態文物的資訊。」

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    +2

疫前每月開團

活動培訓了超過200位生態導賞員，來自不同背景，為市民義務帶領導賞團。長春社項目經理王詠琹（Karen）表示：「以往每月也有一至兩團南丫及港島的公眾導賞團，每位收費才40元。為保持質素，每次最多只有15位參加者左右，以免影響他人及環境，有違生態旅遊的原則。」

參與實體團的人數有限，計劃亦特別推出了智能手機應用程式供免費下載，方便愛好行山人士自遊行。但去年疫情開始嚴重，他們不想鼓勵大眾出外，於是開發綫上遊。2021年4月展開首次綫上遊，每月一次開辦了9團，有超過1,300位參加者參與。今年再接再厲推出6團，隔月展開，1月剛有一團南丫島綫，之後輪到3月的龍虎山綫。

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嘉賓同遊主題多元化

綠遊香港成立最初只有3條南丫島路綫，後來再加入港島郊外及市區，去年更推出的最新東區綫「光影城東」，細心經營成今日11條路綫。綫上遊則以當中5條路綫為骨幹，抽出精華題材，再演變成不同節目，如灣仔綫有廟宇及典當主題，即使是相同路綫，都會有不同內容及嘉賓。每次也會分享一些環保小貼士，讓人除了遊覽景點之外亦獲得知識。

整個節目長約1小時，除了播放短片之外，同時亦有導賞員及嘉賓一同分享及訪談，亦有互動發問時間及有獎遊戲，誠意十足。

綫上遊以zoom來進行，需預先上網報名參加。

節目一覽：

龍虎山郊野公園綫--「戰蹟風雲」
日期：3月26日11am至12nn

灣仔綫--「匯聚下環」
日期：5月28日11am至12nn

南丫島綫 --「南丫精華遊」
日期：7月23日11am至12nn

大潭郊野公園綫 --「水塘物語」
日期：9月24日11am至12nn

東區綫 --「光影城東」
日期：11月26日11am至12nn

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊

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