【抗疫外賣】3間米芝蓮餐廳推即食外賣餸包　880元8人享西班牙海鮮炒飯

晚市繼續禁堂食，買外賣雖然方便，但始終欠缺一份「熱辣辣」的味道，何不試試即食預煮包？不少餐廳及小店也趁疫情下推出「半煮」的外賣餸包，大部分食材及調味料已預先製作及包裝好，只須簡單翻熱便可食用，就算新手也能製作出猶如星級餐廳的菜式，方便快捷。

米芝蓮星級二人餐Roganic

連續3年獲得米芝蓮1星，以及兩年獲得米芝蓮綠星的餐廳Roganic，由英國名廚Simon Rogan於2019年創立，而由他親自策劃的外帶餐飲服務Simon Rogan at home，自推出以來更一直被譽為是英國最物超所值的米芝蓮星級外送服務，這服務亦於去年7月疫情時登陸香港。

而最近疫情再度肆虐，Roganic會重推Simon Rogan at home的送餐服務，由即日起逢周五至日供應全新3道菜外送餐單（$700/兩位用），讓食客安坐家中都可品嘗星級豐盛時令美食，每星期的餐單更會不同，新鮮感十足。

每份外送餐單更附上愛爾蘭蘇打麵包配軟滑啡牛油，食客亦可額外加配麵包糕點盒（$200），精選餐廳的人氣烘焙食品。

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Roganic

電話：2817 8383

網址按此 備註：港島區可加$200外送，消費滿$1,200免費，不適用於九龍及新界；須於24小時前預訂。

海鮮食肉獸之選Steak King

Steak King是集肉類海鮮食材店、輕食及咖啡店於一身的店舖，至今已有5間分店，由米芝蓮餐廳The Butchers Club創辦人Johnny Glover所開設。店家會由全球各地的農場及漁夫處進口新鮮肉類，再空運到港。

人氣即食美食首推有2至4人享用的威靈頓牛柳，另一款西班牙海鮮炒飯套裝（$880）則可供6至8人享用，套餐更附送一個西班牙海鮮炒飯專用鍋，只需跟提供片段，約30分鐘便可輕鬆煮出專業級Paella，適合一家大細享用。。

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Steak King 網址：按此 電話：9095 1817

女廚掌舵3道法國菜Maison ES

位於灣仔星街的餐廳Maison ES，是由前模特兒沈依紅Esther Shum所創立，主打精緻的新派法國菜，而另一位主廚Eric Cheung更喜歡在法國菜基礎上加入亞洲及健康元素。

疫情下，餐廳由3月5日起會推出L,ESpress預煮式3道菜餐單（$488），包括有小鱗犬牙南極魚柳配番茄蟹湯、滷水鴨及鵝肝和牛尾燉肉意大利寬條麵的麵條。預煮式3道菜餐單由3月5日起可於餐廳網站訂購，須於一日前預訂。

Maison ES

電話：2521 8011

網址按此 備註：可自取或外送，港島區免費，九龍區則須加$50，新界區需自取。

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：精選餐廳即食外賣餸包 米芝蓮3道菜+名廚威靈頓牛柳（收費文章）】

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