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【煲劇推介】韓國女神新劇Netflix同期登場　孫藝珍朴敏英愛情童話笑中帶淚

博客 17:56 2022/03/04

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Netflix近日再度掀起韓劇潮流，兩齣新劇《三十九》及《氣象廳的人們》甫上架即搶佔10大熱門榜，成劇迷必追之選。

韓劇近日聲勢凌厲，在本港Netflix熱播榜上佔據一半數量。除早前大熱的《殭屍校園》，以及因孫藝珍、玄彬結婚消息而再掀熱潮的《愛的迫降》外，另外3齣均為新上架劇集，分別是《三十九》、《氣象廳的人們》和《二十五，二十一》。當中《三十九》有孫藝珍參與主演，《氣象廳》則有收視女王朴敏英和人氣王宋江。看來，Netflix韓劇都會成未來幾個星期的留家煲劇之選。

《三十九》 溫情都市童話

因着孫藝珍的加持，早在韓劇《三十九》開播前，就已引起眾多劇迷關注。果不其然，至今只播出4集就已搶佔9個亞洲地區包括香港、台灣、南韓、日本、新加坡等地的十大排行榜。事實上，該劇除有當紅韓星孫藝珍主演，另一位演員田美都，亦是Netflix熱門韓劇《機智醫生生活》系列的爆紅女星，舞台劇出身的她演技出眾，觀眾緣與孫藝珍可謂不相上下。

主演3人性格、際遇各異，卻是中學至今的好姊妹。（Netflix）

這部評價相當高的《三十九》，講述3位高中閨密，在踏入40歲前，對於人生、愛情與事業上的探索與覺醒。孫藝珍在劇中飾演39歲的皮膚科院長車美昭，平常熱愛打高爾夫，個性有冷傲的一面，同時對生活充滿熱情；田美都飾演39歲的表演老師鄭燦榮，失落於演員夢和愛情中，卻有着坦蕩率真的個性；最後一位好姊妹是由金芝賢飾演的張珠喜，在劇中是位百貨公司專櫃經理，由於至今未有真正談過一場戀愛，是個對愛情充滿憧憬的浪漫女性。

笑中帶淚的喜劇

不少網友稱讚《三十九》3位主演無演技漏洞，加上劇集充滿暖心、治癒的氛圍，讓人自然而然地一集接一集看下去。從現時劇情走向，劇集屬於笑中帶淚、淚中帶笑的都市喜劇。在這疫情肆虐的非常時期，正好作為留家消磨時間的一劑窩心慰藉。

孫藝珍飾演的皮膚科院長，與同為醫生的金善優有一段情。（Netflix）

《氣象廳的人們》 譜職場姊弟戀

2019年一齣《她的私生活》讓朴敏英繼《金秘書為何那樣》後，再度成為韓國愛情喜劇女王。兩套大受歡迎的劇集依然在Netflix播放，令她人氣不減。朴敏英以開朗俐落的人設大獲成功，新劇《氣象廳的人們》則一改過去形象，以高高在上、帶點冷傲的女上司形象登場，搭配去年憑《無法抗拒的他》引起超高話題的「小鮮肉」宋江，充滿新鮮感，令一眾粉絲期待不已。

《氣象廳》故事圍繞一群在氣象局（即天文台）工作的專業人員，劇中朴敏英飾演氣象廳的主管，精明幹練、挑剔又嚴謹。宋江則飾演一名新晉特報員，兩人為上司下屬關係。劇中朴敏英飾演的陳夏京，原與男友穩定交往10年，已談婚論嫁，卻在婚前發現男友與宋江飾演的李時雨女友出軌。誰料出軌的一對男女極速結婚，令陳夏京與李時雨雙雙失戀。

《氣象廳的人們》由堪稱韓國愛情喜劇女王的朴敏英主演。（Netflix）

天文台的浪漫故事

電視劇的副題為「社內戀愛殘酷史篇」，開宗明義講的是辦公室戀愛。有着一樣創傷的兩人、對氣象相同的熱情，以及辦公室中朝夕相對的助燃，既甜蜜又虐心的職場姊弟戀在第2集迅即登場，節奏比一般韓劇明快得多。

在韓國有「Netflix 兒子」稱號的宋江，熱門作品多不勝數，包括《Sweet Home》、《喜歡的話請響鈴 1、2》、《無法抗拒的他》等。（Netflix）

無論香港抑或韓國，未曾有過以氣象從業人員為題材的電視劇。除了看俊男美女的愛情綫，能夠一窺專業氣象分析員的工作，看着他們年年日日、無間斷地預測、監察及分析天氣，竟意外地緊湊和有趣，推介一看。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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