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【職場調查】逾3成人因疫情失業或停工　工聯會籲增每月$9000失業停工津貼

個人增值 18:25 2022/03/04

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第五波疫情席捲全港，很多店舖暫停營業，不少打工仔被迫停工或失業。工聯會今日（4日）公布疫下就業問卷調查結果，有36.8%受訪者因疫情失業或需放無薪假或停工，當中逾16%人更已失業或停工超過1年或以上。

工聯會於2月25至28日訪問了16,273位會員有關疫情下的就業情況。政府早前宣布為失業人士提供一次性1萬元的失業援助金，但調查結果顯示，逾半受訪者認為幫助不大，主要原因是被迫放無薪假，並非失業、故停工工友未能受惠，以及屬一次性援助，應延長援助期等。

另外，調查顯示， 逾6成人認為要向停工、無薪假人士提供現金支援，另有4成人認為應提升失業／停工現金津貼金額，延長發放期限，取消失業前3萬元月薪上限等。同時，有24.3%人認為政府應放寛再培訓課程報讀限制及增加報讀課程數目，提升再培訓津貼金額。

增再培訓課程助失業人士轉行

工聯權委主任丘燿誠認為，政府應落實短期措施，包括增設失業／停工現金津貼，每月9,000元，最長為期半年的援助，以及推出更多再培訓課程，協助失業人士轉行。

此外，調查亦有逾4成人認為政府應增加更多合適的有時限職位，以避免就業錯配。工聯權委促進就業委員會副主任李永富指，政府應借鑒上兩輪計劃，檢討推出至今仍有約15,000個職位空缺未能成功配對情況，疫下或可有時限性地調整入職門檻，與再培訓機構配合，實行「先聘請、後培訓」。

 

責任編輯：曹佩鈞

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