【健康增值】無國界醫生推兒童心理健康故事書　助家長解構子女焦慮情緒

疫情嚴峻，近日更出現兒童死亡個案，家長憂慮升級，情緒反饋及加倍的防疫準備，少不免也影響着孩子。孩子的焦慮情緒不容忽視，無國界醫生推出的兒童心理健康故事書系列，或許正好為家長們解困。

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無國界醫生（香港）總幹事童靜漪指出，過去兩年的疫情，除了成人面對說得出和說不出的焦慮和壓力，小朋友其實亦面對類似的不安。為協助家長與孩子應對焦慮狀況，早前推出一套3冊的兒童心理健康故事書《阿諾成長日記》，藉6歲男孩阿諾在不同成長階段面對的情況，解構孩子情緒轉變，令家長對兒童心理健康有更多認識。故事書由臨床心理學家協助撰寫，分別探討3種常見的兒童焦慮，包括社交焦慮、適應焦慮、健康焦慮。

她續稱，家長作為密切的照顧者，能否讀懂孩子的情緒和行為表現，分辨出現焦慮徵狀的背後原因，並給予適當輔導非常重要。因此每冊故事書均向父母闡述每種兒童焦慮的症狀和應對技巧；更可透過遊戲和活動，引導親子一起梳理焦慮情緒；電子版故事書現時可在網頁免費下戴。

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應對兒童焦慮

除了兒童心理健康故事書，無國界醫生亦曾舉辦「兒童焦慮網上分享會」，分別以適應焦慮、社交焦慮和健康焦慮作主題，邀請社工分享前綫經驗和常見個案，講解如何處理各種兒童焦慮。

無國界醫生臨床心理學家劉祉君表示，兒童在生活和社交「新常態」下面對更多挑戰，更容易出現不同情緒和行為表現，但他們卻未必懂得用語言表達，而是把情緒表現在行為上。

疫情期間家長不妨給子女多一點時間調整心理，而不是一味只關注學業成績。家長宜仔細傾聽，理解孩子究竟最擔心焦慮的是甚麼？所擔心的是否真的有可能發生？發生了又會怎樣？不妨嘗試轉換角度看問題，幫助他們看到不會引起焦慮的結果。

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作者、責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：無國界醫生推心理健康故事書 疫下助親子認識兒童焦慮（收費文章）】

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