【品味投資】《光之帝國》畫作成蘇富比現當代藝術晚拍最高成交拍品　以6.1億港元成交

蘇富比（Sotheby's）於3月2日舉行的現當代藝術晚拍，當中有多項拍賣紀錄誕生，最為矚目的是雷內‧馬格利特（Rene Magritte）的《光之帝國》，以超越估價的5,940萬英鎊成交（約6.1億港元），大幅刷新藝術家拍賣紀錄，成為全晚最高成交拍品。

《光之帝國》畫作以6.1億元成交

蘇富比舉行了兩場拍賣，分別是「NOW當代藝術晚拍」及「現當代藝術晚拍」。兩場拍賣共錄得2.21億英鎊總成交額（約23.05億港元），為倫敦蘇富比歷來單日最高拍賣成交額。在現當代藝術晚拍中，最高成交拍品為雷內‧馬格利特《光之帝國》，以超越估價的5,940萬英鎊成交（約6.1億港元），為藝術家原有拍賣紀錄的3倍，同時刷新歐洲最高畫作拍賣紀錄。

而早前受曯目的莫奈同名系列登峰之作《睡蓮》以2,320萬英鎊（約2.4億港元）成交，比估價為1,500萬至2,000萬英鎊（約1.5億港元至2.1億港元），高出320萬英鎊（約3,336萬港元）。

「NOW當代藝術晚拍」首次於倫敦舉行

蘇富比指，NOW拍賣系列首次於倫敦舉行，錄得3,000萬英鎊總成交額（約3.1億港元）。首登拍場的瑞秋‧瓊斯（Rachel Jones）《緩慢出牙》以61.7萬英鎊成交（約643萬港元），高估價近9倍。另外，英國矚目新晉藝術家芙洛拉‧尤克諾維奇（Flora Yukhnovich）繼續受市場追捧，其《溫暖、濕潤而且狂野》以270萬英鎊成交（約2,814萬港元），超越高估價13倍，並刷新藝術家拍賣紀錄。

■蘇富比兩場拍賣畫作成交額■

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責任編輯：區祖飛

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