【扣稅攻略2022】善用扣稅孖寶趕尾班車　建立全面醫療退休保障

政府新一份財政預算案上月出爐，當中財政司司長建議一次性寬減2021／22課税年度百分之百的薪俸税及個人入息課税，以10,000元為上限。除了以上被動的稅務寬減，我們更可以自己行動，亦同樣獲得扣稅。大家可考慮趁本年稅季為自己及家人投保，獲得全面保障的同時並享有稅務扣除優惠。

自願醫保可扣稅 兼為家人建醫療保障

自願醫保是由政府全力推動，制訂標準保單條款和基礎保障範圍的醫療保障計劃，涵蓋手術、治療及住院等保障，全球適用，亦爲投保前未知的已有病症提供保障。計劃保證續保至100歲，並讓受保人自主選擇醫療服務提供者及病房級別。

如納稅人或其配偶是自願醫保計劃認可產品的保單持有人，將可就支付購買認可產品的保費申請稅務扣除，每個課稅年度每名受保人的最高扣除限額為8,000港元。認可產品之受保人應為納稅人本人或任何指明親屬，包括納稅人配偶及子女、納稅人或其配偶的祖父母、外祖父母、父母和兄弟姐妹。因此，除了可以為自己投保以享有稅務扣除優惠外，亦可透過為家人投保而同時受惠。

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現時公立醫院的內科住院病床已達飽和狀態，根據醫院管理局2020年10月至2021年9月的統計數字，專科門診穩定新症的輪候時間亦要近一年。若因經濟原因而未能入住私家醫院，及時接受治療，隨時影響黃金治療時間。因此，我們應及早為自己及家人做好風險管理，選擇一份合適的醫保，一旦不幸患病或遇上意外便可獲得安心的醫療保障。不少保險公司都設自願醫保網上投保服務，在近日疫情嚴峻的日子，即使足不出戶亦可投保。

延期年金累積增值至退休 創造現金流

港人平均年齡約80多歲，而一般退休年齡為60至65歲，那退休後20多年的生活，若不及早規劃，一旦屬「長壽一族」，超出「預期壽命」的退休生活開支便會令你大失預算。政府早年委託了保險業監管局發出指引，由各大保險公司推出「合資格延期年金計劃」，以稅務扣除優惠鼓勵市民透過計劃為退休生活作自願性儲蓄，為退休早作準備。

延期年金適合在職人士投保，可因應個人的理財需要，自由組合累積期、年金期、繳付保費年期及繳付保費方式。於累積期內，只需定期繳付保費，並將資金累積增值至退休，便可於年金期內定期收取年金，享有穩定現金流，安享銀髮生活。

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根據指引，現時巿場上所有合資格的延期年金計劃都會清楚列明產品的內部回報率、年金的保證及非保證金額，以供市民評估和比較。每名納稅人每個課稅年度可用作扣稅的合資格延期年金保費和強積金自願性供款的最高合共稅務扣除額為每年60,000港元，同為納稅人的夫婦更可自行分配合資格保費的稅務扣除申請。

自願醫保計劃和合資格延期年金計劃的保費、保障及條款的透明度相當高，市民可隨時瀏覽相關的官方網頁了解更多詳情。大家不妨在收到「綠色炸彈」前善用扣税孖寶，趕上扣稅尾班車，為健康及退保及早備妥保障。

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