【職場調查】混合工作模式比WFH更累　員工宜有控制權靈活上班

全球新冠疫情推動愈來愈多企業實施混合工作模式（Hybrid work），據LinkedIn的《2022年全球人才趨勢報告》顯示，在接受調查的500多名C級管理人員中，81%表示正改變他們的工作場所政策，以提供更大的靈活性。不過，近期有新數據顯示，混合工作或會讓員工更容易感到疲憊，建議僱主需安排完全靈活的工作時間表。

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員工參與平台TinyPulse的全球研究報告顯示，超過80%人力資源高管提到，混合工作對員工來說是相當累，當中員工們甚至提到，混合工作比完全遙距工作更耗費精神，甚至比全職的辦公室工作更加疲倦。

上班安排 員工欠控制權

TinyPulse人事科學家Elora Voyles指出，有些公司聲稱提供靈活上班安排，但實際上，卻規定員工必須在哪一天、哪幾個小時，又或一星期內要有多少天需在辦公室出現。以上這種混合工作模式，需要經常改變員工的日常生活習慣。因此要令混合工作變得完善和有效，公司必須開放員工在時間表上的控制權，並給予他們空間和信任來完成工作。

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責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表（收費文章）】

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