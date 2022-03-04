楊卓娜悔投資貪勝不知輸　「差唔多輸咗層樓」　20年前置業持貨至今升值500萬（立即收看）

楊卓娜與妹妹楊茜堯（前名楊怡）先後加入電視台，一同踏上演藝之路。演藝事業以外，她早在20年前獨具慧眼，與妹妹合資購買將軍澳約700呎單位，當時樓價只需200多萬元，持貨至今已升值500萬元。回望當初放棄花費享樂而供樓，楊卓娜從不覺得辛苦，反而覺得買磚頭換得安身之所相當值得。

【伍樂怡開貝果店靠口碑吸客 創業不為賺錢為興趣：按此】

沙士前與妹合資 200萬買將軍澳樓

楊卓娜於2001年參加香港小姐競選後，便簽約加入電視台，比起妹妹遲了2年才入行。當時她們家住在沙田，每次到將軍澳上班都要花費不少金錢及時間，楊卓娜因此開始萌生在公司附近置業的想法。

「當時在將軍澳租樓每月租金都要6,000至7,000元，其實與供樓差不多，我就情願辛苦一點，有自己的物業。」當年她為實現買樓夢，不惜「氹」妹妹一起夾份供樓，加上向母親借了部分資金，付5%首期就買，以約200萬元購入將軍澳700呎單位。她坦言，當時買樓數個月後就是沙士，曾後悔太早入市，錯過樓市低迷的時機。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

初入行月薪僅6000元 為供樓減少花費

兩姊妹一同追逐演藝夢，再合資置業，楊卓娜坦言妹妹曾反對買樓這個決定：「她當時入行不久，收入不穩定，更需要錢去應酬、裝扮自己，後來在我和母親說服下，她才願意夾份。」她與妹妹理性分析買樓的利弊，並供樓當儲錢的理由成功說服她。

楊卓娜當時初入行月薪只得6,000元，為供樓都要咬緊牙關，每月都要將收入三份之二用作供樓，只好在節省生活開支，減少與朋友外出聚餐。「當時慳錢有很多方法，因為公司就在家附近，有時沒公司車時，我也不會搭的士，選擇步行回家，慳錢之餘，也能當作運動。」

【幸得父母建議 高鈞賢早年置業 樓價升3倍（立即收看）：按此】

雖然為供樓減少不少物質上的享受，但她從不覺得是犧牲，反而認為買得安居之所相當值得：「我從來都不太需要物質享受，有很清晰目標及方法去儲錢，也享受做不用花費的休閒活動，例如閱讀、看電影及聽音樂，滿足心靈需求，我覺得很豐足。」

物業持貨至今已升值500萬元，但兩姊妹因對單位有感情，未有選擇沽出，仍在收租。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

投資貪勝不知輸 累積損失好比一層樓

雖然楊卓娜為人知慳識儉，但投資方面就相當進取，更試過因為貪心及不甘心，愈輸愈多：「我也是過來人，曾經輸得很慘烈，損失金額好比一層樓。」

她當時也是聽從別人的推薦開始投資股票，起初試過有滿意的回報，怎料是悲劇收場：「輸錢皆因贏錢起，就如賭博一樣，別認為股票是必然致富途徑，並不能全盤依賴，幸好當時我也不算是瞓身，只是投放數成資金。」

她坦言損失並不是因為消息有誤，而是自己過於貪心：「當時是不斷投資不斷損失，損失後又不甘心，又再投放資金，又繼續損失⋯⋯」作為過來人，楊卓娜分享經驗之談：「最怕是不甘心，不懂得回頭，所以大家也要學會適可而止。」雖然損失金額大，但她未有被股市嚇怕，她現時也有繼續投資，傾向選擇業務穩建的企業，例如是藍籌股等並長綫持有。

記者：李瑩

同場加映：20歲首置獲利百萬 買中白石角獨具慧眼？ 馬景華：有運氣

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App