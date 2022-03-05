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【抗疫資訊】中咗新冠病毒輕症患者好徬徨？　中醫教你紓緩法

個人增值 15:00 2022/03/05

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目前本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數大幅上升，大部分輕症患者都會採用居家隔離的處理方法，這類在家隔離的輕症患者，中醫有何方法可以處理？連花清瘟膠囊又是否適合他們服用？以下由註冊中醫師關証顥一一解答。

關証顥醫師表示，當確診新冠肺炎時，首先要區分究竟是屬於輕症抑或是重症，輕症患者一般只有身體痠痛、喉嚨痛等症狀，並沒有呼吸困難以及發燒。他說輕症患者有寒濕及濕熱兩種，兩者的共通點都是濕，即是會出現全身痠痛、頭重頭痛症狀。

慎用連花清瘟膠囊

使用中成藥方面，關醫師指濕熱患者可以服用連花清瘟膠囊，寒濕患者可以用藿香正氣水。同時亦可以向註冊中醫師，尋求具有針對個別體質的處方。

但他強調連花清瘟膠囊大部分的藥物都是清熱解毒藥，較為苦寒，適合濕熱較重的患者服用。「其實中國中西醫結合學會的新冠病毒肺炎防治專家共識都有提到，因為中國南北氣候不同，北方地區寒冷，一旦發病身體就會較熱，所以用苦寒的連花清瘟比較適合。但是我們身處南方，偏濕重，大多數患者患病後的表現不是熱，而是濕，所以用化濕解表的藿香正氣水較為適合。誤用苦寒，更會傷害人體正氣。」

他提到現代研究顯示，服用過量大黃（連花清瘟膠囊亦含有此種中藥），會降低有提高新冠疫苗保護力作用的青春雙歧桿菌，所以服用不可過量，更需要分清屬於濕熱還是寒濕，這方面宜諮詢註冊中醫師。

滋陰補肺中藥治乾咳喉嚨痕

另一方面，新冠病毒是會引起氣管不適，關醫師說從中醫角度這屬於邪熱傷肺，於新冠肺炎的恢復期多見，情況比較輕的患者會出現乾咳、喉嚨痕癢等症狀，可以使用滋陰補肺的中藥，例如石斛、百合和麥冬，蘋果和西洋菜都有潤肺的功效。

由於大部分新冠肺炎的康復者脾胃都會受到影響，部分患者會出現胃口差、腹脹、大便稀爛等脾虛症狀。飲食方面，牛、雞和羊都偏溫，過食容易導致濕熱，海鮮屬於發物，容易加重皮膚不適。豬肉雖然較為平和，但進食過多都會容易導致痰濕，可以每天食但要控制量，不要以肉類為主。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：輕症新冠肺炎患者 中醫教你 紓緩法

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