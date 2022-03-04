【理財二三事】疫市失業　搵外快有何方法？

疫情下，不少人失去本來的工作，但在手停口停的情況下，又有甚麼方法可以增加收入呢？在這種經濟環境下，雖然全職工作不容易找到，但大家仍可以一邊做兼職或臨時工，一邊搵全職。以下提供參考，幫助你在尋找工作期間，可以邊做邊搵全職的工作。

兼職或臨時工

目前雖然失去工作，不過市場上仍有很多兼職有需求，當中包括補習老師、檢疫員，超市等都需要大量人手。失去全職工作，你可以先作補習或興趣班老師，疫情下雖然未能外出，但仍可以以zoom去教小朋友，賺取額外收入。一般而言，時薪由100元或以上。即使市場上部分工作的職缺減少，但對於保安員、店務員及外賣員等都有需求，時薪由45元至70元。若你有車牌，亦可以作送貨司機，人工還會更高，值得考慮。

網上拍賣

不少香港人愛購物，家裡買下大量不使用的物品，有時候是朋友送的禮物，亦一直沒有時間去處理。趁失業這段期間，可以整理家裡的物品，將家裡用不着又簇新的物品，放到網上拍賣，又環保又可以賺得一點金錢，更可以讓家裡騰出更多空間。

責任編輯：陳玉蓮

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