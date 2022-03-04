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【烏克蘭戰爭】烏克蘭危機對資產配置有何啟示？

個人增值 17:25 2022/03/04

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俄羅斯入侵烏克蘭，為人類帶來毀滅性的後果，並導致滯脹風險升溫，意味着經濟增長或將於通脹高企下放緩。投資者應如何為這種可能出現的情景作準備？

施羅德投資研究及分析策略師、特許財務分析師Sean Markowicz表示，滯脹風險對商品及黃金等通脹對冲資產較為有利。一般而言，商業周期可根據產出的變化分為四個階段，包括復甦、擴張、放緩及衰退。以往，放緩階段對投資黃金及商品等傳統通脹對冲資產較為有利。從經濟角度而言，這是合理的現象。

放緩階段對股票相當具挑戰性

黃金通常被視為避險資產，因此在經濟不明朗時期通常會升值。原材料及石油等商品除了是企業生產成本的來源，亦是通脹指數的關鍵組成部分。Markowicz指，當通脹上升，這類資產亦通常會造好。相比之下，放緩階段對股票而言相當具挑戰性，因為企業需要對抗來自收入下降及成本上漲的壓力。透過國債票據的方式儲蓄現金亦非良策。他提醒，儘管美國國債往績不錯，但現在亦應以審慎態度對待。

Markowicz表示，理論上美國國債應可從經濟增長放緩帶動的實際利率下降中受惠。然而，通脹上升會蠶食該類資產的收益，繼而為孳息率構成上行壓力，並讓價格承受下行壓力。實際上，債券回報受損的程度將取決於債券的存續期及初始孳息率，孳息率愈高，緩衝加息影響的能力就愈大。

債券投資前景未明

去年，通貨再膨脹環境有利投資股票及商品等風險資產，黃金表現則相對受挫。Markowicz表示這與公司早前的分析預期一致。然而，若已處於滯脹的邊緣，表現領先的資產類別便有可能在稍後時間轉變。在此情境下，股票回報或將進一步轉趨溫和，而黃金及商品表現則有可能領先。這與2022年迄今的市場表現不謀而合。

另外，各央行現在處於進退兩難的局面。加息過快可能會導致環球經濟陷入衰退，但維持低利率的時間過長卻有可能導致通脹失控。總而言之，債券前景未明，今後的去向將取決於通脹與增長情緒之間的角力。

 

責任編輯：陳玉蓮

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