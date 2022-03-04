【超市搶購】百佳屈臣氏即日起實施限購　指定日用品及藥品每人限買5件

本港疫情嚴峻，市面更出現搶購潮，各區超市貨品均現被搶購一空的情況。百佳超級市場及屈臣氏宣布，即日起對部分產品及藥物進行限購。

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百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。但為讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

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至於屈臣氏方面，亦由即日起對全綫止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

百佳及屈臣氏重申，目前各類貨品貨源穏定，但由於疫情嚴峻，有前綫、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，會竭盡全力調動人手以維持服務，盡力加快貨品補貨、上架及物流的速度，並盡力維持價格水平，以供應市民所需。

責任編輯：李瑩

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