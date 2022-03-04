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【抗疫支援】機構免費派5萬盒連花清瘟膠囊　今起可登記兼有專人送遞到家

11:10 2022/03/04

分享：

本港染疫人數依然急劇上升，有指中成藥「連花清瘟膠囊」可紓緩新冠肺炎所引致的症狀及不適，不少市民都瘋狂搶購。組織全港社區抗疫連綫宣布將會免費派發中央援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」，今日（4日）起中午12時可開始登記。

【csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據：按此

為與市民一同抗疫，每名合資格登記者可免費獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，申請會以先到先得形式進行。是次活動只接受個人登記申請，預計會有2.5萬名申請者受惠。

為減少接觸傳播及感染新冠肺炎的機會，是次分發會有義工以「點到點」專人方式送達，故申請者填寫網上申請時，需選擇現時18區中所屬的小區，而填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分2盒「連花清瘟膠囊」。

全港社區抗疫連綫呼籲市民，鑑於「連花清瘟膠囊」數量有限，希望市民在有需時與人分享，勿造成浪費。

登記日期：3月4日
登記時間：中午12時起

按此進入登記網址

【各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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