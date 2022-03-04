【職場機遇】JobsDB亞洲最大虛擬招聘會　逾90間企業聘請超過500個職位

市道差，想找工作也不容易。JobsDB 母公司SEEK Asia就與Tech in Asia合作，舉辦亞洲最大的虛擬招聘會。招聘會一連三日，由3月9日至11日於網上舉行，將會有來自6個國家及地區、逾90家跨國企業及本地公司，提供逾500個招聘。

【疫下Last Day打工仔點派餅好？原來可以咁做？：按此】

疫情間愈來愈多公司加入虛擬世界，創造了不少新興的工作職能，尤其是電商、資訊數碼科技相關的工作。根據JobsDB招聘廣告數字顯示，2021年與資訊科技相關的職業空缺按年升3成5，為最高需求的工種之一。

有見及此，JobsDB邀請了不少跨國巨頭及本地領先企業、初創公司等參與是次招聘會，包括雀巢香港、電商平台HKTVmall、外賣平台Deliveroo、賽馬會等，主要提供數碼科技技術相關的職位招聘，亦聘請會計、營銷和財務相關人員。

招聘活動以數字科技為主題，設有實時在綫互動平台，求職者可以手機應用程式與招聘人員即時交流，甚至面試。活動亦邀請多位來自獨角獸企業、初創、知名企業的演講嘉賓，講解關於加密貨幣、元宇宙、電商、數碼轉型等議題，更會有專家分享找工作的技巧、數碼行業發展趨勢及前景等。

現時成功於網上報名參加虛擬招聘會的求職者，將可免費體驗由FevaWorks提供，價值299元的一個月數碼技能相關的試堂服務。如果求職者在招聘會上申請工作，更有機會贏取價值4,000元的免費一對一職業諮詢，幫求職者改善面試技巧及了解行業趨勢。

JobsDB亞洲最大虛擬招聘會

日期：3月9日至11日 按此進入虛擬招聘會登記

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經