【ETF】原油ETF近一個月回報近30%　港股仲有邊隻ETF表現跑贏大市？

受到俄烏戰火的影響，港股近來的表現反覆，恒指今年以來的表現累跌約 4.5%。恒指今日（4日）更低開588點，開市已跌穿22000水平，中午收報21867點，跌近600點。在前景難測之際又想投資股票市場，買入ETF會否是較穩健的選擇呢？有哪些ETF的表現近來是較好，跑贏大市的呢？

■5隻近一個月回報最高的港股ETF■

（按回報低至高排序）

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近來俄烏衝突致國際油價飆升，原油ETF的表現亦同步急漲，FGX原油 （03097） 及F三星原油期 （03175） 近一個月分別錄逾29%及24%的回報。

在避險情緒升溫的情況下，黃金ETF的表現亦急升。價值黃金 （03081） 及SPDR金ETF （02840） 的近一個月回報分別有逾7%。

【避開俄烏衝突風險 密切關注投資於俄國的3隻ETF及11隻基金：按此】

不過，有市場分析籲勿短期高追原油ETF，原因是目前原油市場正出現「逆價差」的情況，即期貨價遠低於現貨價，反映供不應求的市況。而原油ETF每月轉倉時會以相同金額買入更多張數合約，若油價保持上升趨勢，相關ETF有機會跑贏油價；但在油價下跌時，其跌幅則會更大。

況且油價走勢受多項因素響，產油國的產量是原油供應的重要因素之一，未來會否有機會增產仍未知。因此，投資者在買入相關資產時要多加留意，切勿盲目高追。

責任編輯：鄭樂怡

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