  • 21°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 10:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】NOC Coffee廣東道店開業滿月　任何飲品買一送一

精明消費 10:30 2022/03/04

分享：

NOC Coffee為慶祝廣東道店開業1個月，由即日起至3月31日，購買任何飲品即可享買一送一優惠。

2杯咖啡喝不完？另一個優惠是下午茶優惠！每日下午2時至4時，一件蛋糕加一杯飲品組合可以60元優惠價購買。優惠只適用於NOC Coffee廣東道店。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠　會員獲贈$20優惠券
今日
【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠　會員獲贈$20優惠券
【疫下消費】迪士尼網上商店開幕　疫情下特設送貨服務　主題口罩129元一盒
2022/03/03
【疫下消費】迪士尼網上商店開幕　疫情下特設送貨服務　主題口罩129元一盒
【超市搶購】一田：食品供應穩定無清空情況　全綫分店提早晚上8時休息
2022/03/03
【超市搶購】一田：食品供應穩定無清空情況　全綫分店提早晚上8時休息
【消費優惠】KKday防疫優惠周　快速測試套裝／口罩／血氧機限量發售
2022/03/03
【消費優惠】KKday防疫優惠周　快速測試套裝／口罩／血氧機限量發售
【消費優惠】美珍香30周年優惠　消費滿$600送禮盒
2022/03/03
【消費優惠】美珍香30周年優惠　消費滿$600送禮盒
飲品 香港 咖啡 飲食優惠 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠　會員獲贈$20優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲蓄習慣】調查：港人平均花費月薪46%　主要開支係邊3項？
【儲蓄習慣】調查：港人平均花費月薪46%　主要開支係邊3項？
【快速測試】驚產品質素參差？　選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）
【快速測試】驚產品質素參差？　選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）
【抗疫支援】浸大中醫診所為新冠確診者綫上診症　免診金、藥費及運費
【抗疫支援】浸大中醫診所為新冠確診者綫上診症　免診金、藥費及運費
今日優惠精選 - 【消費優惠】IKEA急凍肉丸系列85折　美心MX手機落單外賣自取8折
【消費優惠】IKEA急凍肉丸系列85折　美心MX手機落單外賣自取8折
【轉倉優惠】一通月底結業　邊間券商轉倉優惠最吸引？
【轉倉優惠】一通月底結業　邊間券商轉倉優惠最吸引？
【六合彩】3月8日起六合彩改每星期攪珠2次　逢周二及周五攪珠
【六合彩】3月8日起六合彩改每星期攪珠2次　逢周二及周五攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款