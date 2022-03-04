【消費優惠】NOC Coffee廣東道店開業滿月　任何飲品買一送一

NOC Coffee為慶祝廣東道店開業1個月，由即日起至3月31日，購買任何飲品即可享買一送一優惠。

2杯咖啡喝不完？另一個優惠是下午茶優惠！每日下午2時至4時，一件蛋糕加一杯飲品組合可以60元優惠價購買。優惠只適用於NOC Coffee廣東道店。

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撰文：hket小編

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