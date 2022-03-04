【消費優惠】NOC Coffee廣東道店開業滿月 任何飲品買一送一 精明消費 10:30 2022/03/04 分享： NOC Coffee為慶祝廣東道店開業1個月，由即日起至3月31日，購買任何飲品即可享買一送一優惠。 2杯咖啡喝不完？另一個優惠是下午茶優惠！每日下午2時至4時，一件蛋糕加一杯飲品組合可以60元優惠價購買。優惠只適用於NOC Coffee廣東道店。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠 會員獲贈$20優惠券 今日 【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠 會員獲贈$20優惠券 【疫下消費】迪士尼網上商店開幕 疫情下特設送貨服務 主題口罩129元一盒 2022/03/03 【疫下消費】迪士尼網上商店開幕 疫情下特設送貨服務 主題口罩129元一盒 【超市搶購】一田：食品供應穩定無清空情況 全綫分店提早晚上8時休息 2022/03/03 【超市搶購】一田：食品供應穩定無清空情況 全綫分店提早晚上8時休息 【消費優惠】KKday防疫優惠周 快速測試套裝／口罩／血氧機限量發售 2022/03/03 【消費優惠】KKday防疫優惠周 快速測試套裝／口罩／血氧機限量發售 【消費優惠】美珍香30周年優惠 消費滿$600送禮盒 2022/03/03 【消費優惠】美珍香30周年優惠 消費滿$600送禮盒 飲品 香港 咖啡 飲食優惠 付款優惠 著數優惠