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【國際婦女節】奧華酒店婦女節推45元杯子蛋糕優惠　收益支援受疫情影響外傭

個人增值 11:50 2022/03/04

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3月8日是國際婦女節，Ovolo奧華酒店將響應國際婦女節，推出期間限定價值45元的國際婦女節杯子蛋糕，並與融幼社攜手合作，為在港外籍家庭傭工送上心意及支援。

是次活動將由3月7日至13日，於中環奧華酒店的Veda及上環墨西哥餐廳酒吧Te Quiero Mucho作期間限定，發售價值為45元的玫瑰雲尼拿杯子蛋糕。

同時，凡於3月8日於以上餐廳購買杯子蛋糕，餐廳將額外多送一個，讓客人可藉此感謝身邊的啟蒙女性。

隔離住客亦可購買杯子蛋糕

要注意的是，奧華酒店旗下共有4間酒店，而位於中環和南岸酒店目前為隔離酒店，上環酒店及香港仔酒店則不屬於隔離酒店列表內。

中環奧華酒店雖為隔離酒店，但Veda餐廳另設專用入口，客人可以照常到餐廳用餐以及購買蛋糕。而目前正於Ovolo Southside奧華南岸酒店及Ovolo Central中環奧華酒店進行隔離住宿的客人，亦可在3月8日於酒店內購買杯子蛋糕，細味美食的同時為外傭們出一分力。

奧華酒店指，香港目前有39萬外籍家庭傭工，在新型冠狀病毒疫情嚴峻下，很多外傭正面臨被解僱或被迫離職等困難。故此，是次活動所售賣蛋糕的收益將全數撥捐融幼社，協助受影響外傭，為她們提供居所、食物以及其他支援。

 

責任編輯：區祖飛

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