【抗疫在家】抗疫在家無嘢做？　香港國際影視展網上舉行

疫情嚴峻，市民亦不宜經常外出。但留在家除了睇戲、打機外，這個月有多一個選擇。貿發局將於3月14至17日舉辦「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online），影視展將於網上展示一系列影視作品，透過網上商貿平台聯繫環球影視娛樂業界。



同期將首次舉辧EntertainmentPulse（亞洲影視娛樂論壇），一系列研討會將讓業內人士了解香港影視市場在國際新常態下的正向發展，力助業界掌握最新趨勢，開拓亞洲以至環球機遇。

亞洲影視娛樂論壇 探討多元化專題

首屆EntertainmentPulse更邀請業界人士探討OTT平台熱潮、內容創作走勢、電視內容本土化、紀錄片的未來、元宇宙與非同質化代幣（NFT）在影視娛樂行業的發展潛力等一系列板塊主題。



講者方面，除有國際知名企業華特迪士尼、數字王國、The Sandbox、Meta、霍士廣播公司等代表之外，香港代表將會有香港版《大叔的愛》監製及編審盧思麟、著名演員及電影監製林家棟等。

責任編輯：陳玉蓮

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