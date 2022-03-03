【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護　出示員工證免費領取200GB流動數據

第五波疫情嚴峻，香港電訊（06823）為最新興建8個社區治療設施（俗稱方艙醫院）、社區隔離設施及檢疫設施，提供全面的5G流動網絡覆蓋，更為醫護人員送上免費流動數據。另外，csl及1O1O用戶如需入住政府指定檢疫中心或酒店，亦可享免費100GB流動數據。

同時，香港電訊旗下CSL Mobile為支持前綫醫護人員（如醫護人員因工作需要暫住其他地方以保障自己家人安全），將會送上免費本地流動數據。

csl及1O1O客戶的醫護人員：

可透過WhatsApp（csl：66562123或1O1O：65371010）聯絡，便會有專人送上200GB 5G/4G本地流動數據（每30日100GB，共60日）

非csl及1O1O客戶的醫護人員：

由3月4日起，亦可親臨任何一間csl及1O1O專門店，只須出示員工證副本證明，即可享有免費200GB 5G本地流動數據SIM卡（每30日100GB，共60日）

不過，因疫情關係，csl專門店及1O1O center的營業時間會有所調整，可致電2512 3123查詢csl專門店；1O1O center電話為2888 1010。

另外，由疫情至今，香港電訊亦為緊急需要入住政府指定檢疫中心或酒店之csl及1O1O客戶，送上100GB本地流動數據（30日內有效）、免費Now精選組合，及免費MOOV16 bit音樂服務。此安排亦會適用於政府即將興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施，客戶只需提供檢疫中心或酒店房間門牌號碼相片及政府發出相關文件，透過WhatsApp（csl：66562123或1O1O：65371010）聯絡，便會送上免費本地流動數據及相關增值服務。

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責任編輯：曹佩鈞

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