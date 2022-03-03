【疫下消費】迪士尼網上商店開幕　疫情下特設送貨服務　主題口罩129元一盒

疫情下有達10多個處所需要停業，作為公眾娛樂場所的大型主題公園亦不例外。迪士尼早前宣布將會於3月推出網上商店，日前網站正式開店，想買主題精品的迪士尼迷可以到官網購買啦。

滿800元以上免運費 主題口罩129元一盒

迪士尼網上商店提供多達逾250款全新及熱賣商品，包括有各個主題人物的口罩、文具套裝、公仔等。以往在官方網站預訂或購買商品時，只能在香港迪士尼樂園門市取貨。不過迪士尼指，於樂園暫時關閉期間將特別提供本地送貨服務，客人於網上商店購物滿800港元或以上可享免費送貨服務，800港元以下交易可以50港元的運費選擇送貨服務。

官網的各個主題人物口罩都是129元一盒，共有30個獨立袋裝口罩，包括成人及小童。有興趣購買迪士尼人物口罩可到迪士尼官網了解。

會員折扣達8折 更有購物優惠滿100元送指定商品

「奇妙處處通」會員須於結帳時登入會員帳號，白金卡會員可享8折優惠，而金卡和銀卡會員同樣可享9折。除了會員有優惠外，現時網上商店有特別優惠，只要購物滿1,000港元或以上將獲贈指定商品，價值不少於150港元。

■迪士尼網上商店精品■

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責任編輯：區祖飛

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