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【ESG】報告：女性投資表現較男性優勝　重視ESG程度高男性兩倍

綠色金融 16:50 2022/03/03

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【ESG】報告：女性投資表現較男性優勝　重視ESG程度高男性兩倍

三八國際婦女節將至，瑞銀財富管理投資總監辦公室研究顯示，女性較男性更看重所投資的公司是否將環境、社會和治理（ESG）因素納入其政策，重視程度是男性的兩倍。此外，報告亦指出，女性投資表現較男性佳，主要是因為她們會經過深思熟慮才作投資。

【調查：7成新世代愛短炒勝長綫投資 冀退休投資增可持續成分：按此

女性投資表現較男性佳

報告題為《女性與投資──重新構想財富建議》，回顧瑞銀財富管理於2017年一份報告中首次研究的男性和女性財富之間差異。

報告指出，自2017年以來，有興趣掌控自己財務狀況的女性有所增加。而且，女性投資表現較男性佳，往往是因為她們會經過深思熟慮才作投資。她們交易量少，不會經常在市場低點出售，而且更加自律。

【晨星：中國可持續發展基金現爆炸式增長 環保行業及碳中和主題基金受捧：按此

投資更重視ESG因素

此外，女性較男性更看重所投資的公司是否將環境、社會和治理（ESG）因素納入其政策，重視程度是男性的兩倍，而對ESG投資的偏好不僅限於年輕一代的女性。

報告引述BCG女性財富報告，大部分亞洲女性受訪者表示，她們於家庭中負責領導財務決策。在亞洲（日本除外），2020年女性的財富為4.8萬億美元，而男性為9.8萬億美元。預計到2025年，女性的財富將達7.3萬億美元，男性為13.9萬億美元，意味着女性的複合年增長率為8.8%，高於男性的7.4%。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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