【防疫措施】5間巴士公司明起暫停104條路綫　各大交通工具調整一覽

因疫情嚴峻，感染人數持續上升，嚴重影響各巴士公司人手安排。考慮到有司機缺勤，及運輸載客量下跌，運輸署日前批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士5間巴士公司由明日（3月4日）起至3月16日縮減服務班次，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路綫、5條只在假日提供服務的郊遊路綫及1條通宵路綫。

九巴／龍運巴士

九巴一共有88條路綫暫停服務，包括65條特快綫、15條有替代交通工具的的日間路綫、5條假日路綫、2條新型長途巴士路綫及1條深宵綫。另有46條路綫維持有限度服務，包括5條有替代交通工具的的日間路綫、20條特快綫及21條深宵路綫。其中部分路綫如278P、N36、N39、N213、N214等，1日只會提供1個班次，亦有部分路綫在非繁忙時間要等45至60分鐘才有一班車，例如69X、11D等。

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新巴／城巴

新巴及城巴亦有18條路綫將會暫停服務，包括15B、15C、5X、701S、82M等，而其他巴士路綫將會調整縮短服務時間。各巴士班次調整時間詳情可透過「新巴城巴」手機App查詢相關路綫之抵站情況。

按此查看新巴城巴臨時交通安排

新大嶼山巴士

新大嶼山巴士會有5條路綫臨時調整班次，分別是37H、37M、37S、38及39M。而早前新大嶼山巴士就已經暫停37、37P、38X及3M部分路綫至另行通知。

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港鐵

除了巴士公司有班次調整，港鐵因有多名車長染疫，人手不足，宣布明日起將調整8條鐵路綫平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，包括東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫，其中東鐵綫於周末及公眾假期的班次亦會稍作調整，調整後乘客需要比平日等候多1至4分鐘才有車。

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新渡輪

新渡輪宣布由北角來往紅磡及北角來往九龍城之渡輪服務，今日（3月3日）起全綫暫停服務至另行通知。此外中環來往長洲、中環來往梅窩平日及假期都會縮減班次。

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天星小輪

天星小輪由中環來往尖沙咀及灣仔來往尖沙咀的航班會有服務調整至另行通知。期間，中環來往尖沙咀之航班只會開放上層服務，下層服務暫時關閉，收費則一律以下層收費為基準。

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富裕小輪

富裕小輪宣佈，由中環來往紅磡的渡輪服務今日（3月3日）起暫停服務至另行通知。至於來往北角、觀塘及啟德的渡輪服務由3月8日起亦會暫停服務。

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責任編輯：嚴熹曼

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