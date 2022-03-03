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【醫療保險】患新冠肺炎後難買保險？一文睇清保險公司解答

保險 18:55 2022/03/03

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宏利：徵狀輕微或完全康復　大部分獲標準核保

只有少數保險公司回覆本公司查詢。宏利提到，一向以既定的核保指引，細心嚴謹審核每一位投保人的申請，並根據其實際健康狀況而作出客觀的核保決定。如果投保人曾確診或已確診新冠肺炎，並康復出院或完成有關之隔離安排，客戶需於投保時提交包括出院摘要等醫療證明。

宏利續指，如有需要核保部會向醫療機構索取醫療報告，了解投保人新冠肺炎的臨床表現，包括嚴重程度和康復狀況等，以評估對不同的保險產品是否有影響才作決定。至於核保決定是基於每一位投保人的不同健康狀況而定，很難籠統地一概而論，考慮因素包括臨床表現、曾接受的治療、有沒有併發症、是否完全康復或是否需要覆診等等。

不過，宏利表示，一般而言無徵狀或徵狀輕微並已完全康復的個案，投保人健康狀況良好，大部分情況下都獲標準核保。重症患者例如曾經接受深切治療等，則將就投保人醫療紀錄以及康復情況等作個別評估再作決定。

保誠：完全康復超過1個月　可標準保費承保

保誠則指出，就曾確診或已確診新冠肺炎的投保人，需要知道投保人有否進行入院治療及康復程度。一般情況下，如主診醫生證明投保人已完全康復超過一段時間，可以接受投保申請。而所有的新冠肺炎驗測結果均以符合政府檢測要求為準。如沒有入院或醫療求診紀錄的個案，將視乎個別情況作考慮。

保誠續指，如沒有需要入院治療，並在已完成自我居家隔離、無併發症及恢復正常的身體功能和活動的大前提下，而驗測結果顯示已完全康復超過1個月，可以標準保費承保。所有的新冠肺炎驗測結果均以符合政府檢測要求為準。

至於新冠肺炎可能出現的併發症包括呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害，年齡較大或本身有健康問題的患者（例如高血壓、心肺疾病、糖尿病、肥胖症或癌症等），有較大機會出現嚴重情況。保誠表示，這些健康風險都是核保時需要考慮的重要因素。

富衛：非重症康復後　1個月接納投保

富衛保險指出，就曾確診新冠肺炎的投保人或受保人而言，一般確診但非重症，即沒有入院接受治療或只在普通病房接受治療的案例，如就人壽、危疾或醫療保險來說，會在患者康復後約1個月便接納其投保申請。

但富衛亦補充，必須視乎患者患病時的嚴重性及其投保的保險類型而再作評估，會在客戶投保前按其所提供的醫療報告作核保評估，不過由於病毒仍有機會出現變異，相關核保要求亦會按需要更新。建議希望投保或需續保的人士，可先諮詢專業的保險代理人或保險公司並尋求意見。

Bowtie：康復後1個月即可以進行標準核保程序

Bowtie指出，若果現時是新冠肺炎患者，有關申請將會延遲，直至完全康復為止。至於曾患輕症的康復者，若果完全康復而且沒有任何併發症，康復後1個月即可以進行標準核保程序。若果是曾患重症的康復者，包括曾進入深切治療部或出現嚴重併發症，將會以醫療角度逐個個案審視。

就相同問題，友邦保險服務部僅稱不能於電郵內商談「計劃細節」。友邦公關未有回覆查詢。

新冠肺炎重症將影響核保　應盡早投保

得悉上述保險公司回應後，大家應該較清楚保險公司的核保「界綫」──大部分曾患輕症康復者，大部分保險公司容許康復後1個月進行標準核保，惟重症康復者則需要額外進行評估。

如果害怕患上重症、併發症、後遺症，或懼怕有關醫療紀錄對往後投保有不良影響，則需要提早買醫療或危疾等保險產品。

同樣值得注意的是，醫療保險設有等候期，期間若果染上新冠肺炎並有併發症，有關身體部分或會成為「已有狀況」，保險公司不會作出保障。

保險公司傳在核保時施加條款，是否符合保監會指引？【上一頁

 

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。更新日期至2022年2月24日。

 

【文章來源：10Life；原題：新冠肺炎患者難買保險？保險公司咁樣講……，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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