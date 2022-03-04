【消費優惠】AEON STYLE油塘大本型開幕優惠　會員獲贈$20優惠券

AEON STYLE油塘大本型分店於今日（3日）正式開幕，分別設有2個樓層，涵蓋超市、麵包店、衣服、廚房用品、浴室用品、餐桌用具及傢俬等產品。油塘店由即日起至3月20日推出多項期間限定優惠，包括衛生卷紙、任天堂健身環大冒險主機套裝、原隻松葉蟹、挪威鱈魚柳及日本和牛牛肩等。

由即日起至3月18日，AEON會員自動獲贈20元電子優惠券一張，於AEON STYLE油塘內消費滿250元即可使用，消費券使用日期至3月18日。

另外，由即日起至3月20日，開啟AEON Mobile後掃瞄二維碼，尋找AEON STYLE油塘店內宣傳印刷品上5個不同的二維碼，即可獲得威露士9X殺菌洗衣珠（2 粒）。

此外，由即日起，於AEON STYLE油塘購物滿200元或以上（AEON 收銀機印即日折實單一發票計算），即可免費換領「櫻花便條紙」1包（50張），每人每次最多可換領1包。數量有限，先到先得，換完即止。

■AEON STYLE油塘大本型分店優惠一覽■

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撰文：hket小編

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