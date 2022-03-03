▲ 【醫療保險】患新冠肺炎後難買保險？一文睇清保險公司解答

「在過去5年內，您是否曾接受或曾建議接受檢查？」買壽險、危疾保險、醫療保險等都需要申報過往健康狀況，當你曾經或現在是新冠肺炎（Covid）患者，或是香港進行強制全民檢測時驗出對於新冠病毒呈陽性反應，無論病況如何，究竟會否成為一項「已有狀況」，最終影響買保險？

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保險中介：中Covid難通過核保

現時這條疑難尚未有答案，但本港不少保險中介人已經開始借這個機會推銷醫療保險，例如提到「有準客戶的朋友因為中咗Covid，所以仲未過到核保（即保險公司判斷是否接納受保人或要增加保險條款），就算買到都好大機會肺部不保，甚至乎係買唔到」。

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傳個別保險公司在核保時加條款

市傳個別保險公司亦已經開始就購買保險的已患或曾患新冠肺炎輕症及重症病人，在核保時開始施加條款，例如輕症需要12個月觀察期再加8個星期索取報告；重症包括曾入深切治療部（ICU）則不予考慮。

的確，新冠肺炎這個世紀疫症前所未見，不少人擔憂即使康復，亦可能有未知的後遺症。而保險公司對於一些未能確定的風險，通常都是高度警惕。

根據保監局企業風險管理指引（指引21），提到保險公司不應承保超越其保險專業知識範圍的風險。而保險公司亦會採取手段轉移風險，應對方法包括再保險、加保費、加不保事項（例如肺部），甚至是拒保。

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全民檢測確診患者勢增 是否現在要「搶保險」？

當香港未來實施全民檢測時，屆時隱形新冠肺炎患者無所遁形，可能有些是無徵狀，有些是輕症，有些是重症，這些都會由政府紀錄在案。若新冠肺炎患者真的是一項重要核保因素，是否意味着大部分香港人都難再買保險，所以現在要「搶保險」？

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10Life就此問題向全港超過20間主要保險公司查詢關於新冠肺炎患者或康復者，在購買不同保險產品時會否被保險公司施加特別條款，而患者病情輕重又會否對於核保有重大影響？

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患新冠肺炎後難買保險？，各保險公司詳細答覆【下一頁】

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。更新日期至2022年2月24日。

【文章來源：10Life；原題：新冠肺炎患者難買保險？保險公司咁樣講……，已獲授權轉載。】

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