【理財個案】50歲持400萬部署退休　教你砌增長收息兼備組合

距離退休還有數十年時間，投資者應如何把握時間，建立兼顧增長及收息的投資組合？有讀者今年50歲，現時持有400萬元現金，他應如何善用資金增值財富？看看龔成是如何回答。

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讀者：

1. 我人過半百，想請教下，如果有400萬元現金，點樣分配投資會比較好，當然我希望多少少嘅增長，請指教。

2. 請問若現價買入中海油 （00883） 和中國銀行 （03988） 好嗎？

龔成︰

1. 以你50歲年齡，其實要開始為退休做準備，但同時，財富仍有增長力（但不是進取），因此，你可以投資「平穩增值股」+「收息股」。

你可以將這400萬元現金，先動用50至60萬元，以分注模式，慢慢分配到「平穩增值股」+「收息股」，比例大概是6:4。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，比例可調整到7:3或 8:2。但比重要隨着年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

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例如在收息股部分，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等 （記住，股價略波動，不能太過大注）。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

2. 中國海洋石油 （00883） 雖然質素都算有，但不是最高質類別，佢對油價較為敏感。由於質素中等，現價合理，就唔建議大注投資。

中國銀行 （03988） 由於內地經濟無過往年代咁強，股價無過往咁好，再加上負債等問題，此股不是高增長型，算係收息股，適合你。現價合理區中間，但就唔好對股價有太大期望。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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