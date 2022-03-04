【消費優惠】hellolulu指定門市低至75折　BEANS外賣自取7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. hellolulu：指定門市低至75折

hellolulu銅鑼灣誠品專櫃現正舉行GOODBYE SALE，由即日起至3月31日，於hellolulu誠品專櫃購物，一件85折，兩件或以上75折。

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地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓誠品02號舖

電話：3419 6782

2. BEANS：外賣自取7折

由3月2日起，BEANS將外賣自取7折優惠及抗疫外賣自取套餐提早至下午2時推出，星期一至日皆可享優惠。Openrice同步供應優惠，上述優惠不能與其他優惠同時使用。

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Openrice外賣自取

3. 繼光香香雞：買炸雞加購金沙芋泥球$12

由即日起至3月31日，於全港繼光香香雞門市，買香香炸雞加購金沙芋泥球只需12元，即省15元。

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分店一覽

撰文：hket小編

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