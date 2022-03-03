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【收息股】市場風險增短綫買本地銀行股避險？　盤點邊隻年度派息較之前多

12:20 2022/03/03

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目前地緣政治及疫情的因素，都在影響香港經濟及股市表現。不過，有不少市場分析都認為港股估值處於低水平，所受到的衝擊不算大，更有機會已接近見底，可以在這個時候買入優質股低吸。適逢最近港股踏入業績期，有部分板塊例如本地銀行股，已有多間公司公布業績，它們的派息表現如何呢？在目前的情況下投資銀行股又是否適合？

■本地銀行股股息率及派息比較■

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有分析認為如果想短綫避險的話可以選擇買銀行股，而且這個板塊的股價不算波動，但要注意想作中長綫投資的話就未必合適，宜多作觀察。五隻本地銀行股之中，除了中銀香港 （02388） 之外，都已在2月份公布業績並宣布派息。

當中，股息率最高的是東亞銀行 （00023） ，該公司在2月底公布去年度全年業績，雖然經營收入略跌約6%，但純利按年升逾45%，主要是內地業務的減值損失大幅減少，服務費及佣金淨收入改善，以及出售東亞人壽錄收益所致。公司宣布派第二次中期息每股0.35元，全年每股派息0.7元，較2020年度的0.4元有所增加。

另外，恒生銀行 （00011） 及滙豐控股 （00005） 亦在上月公布業績。恒生宣布派第四次中期息每股1.8元，去年度派息合共每股5.1元，低過市場預期，亦少過2020年度派的5.5元。市場分析指出其去年下半年業績表現差過預期，主要是因為收入疲弱及信貸損失撥備增加，其股息率目前約3.6%左右。

至於滙豐控股的業績表現則符合市場預期，列帳基準除稅前利潤按年增1.15倍。公司宣布派發第二次股息每股0.18美元，意味年度派息合共0.25美元，較2020年的0.15美元為多。

如果想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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港股 收息股 派息 每股派息 本地銀行股 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011）

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