【存息優惠】Citi Plus一周年迎新優惠　港元存款享高達7.8厘年息

花旗銀行（Citibank）為慶祝Citi Plus推出一周年，由即日起至3月31日，新客戶開戶開卡可享5大迎新優惠，包括高達7.8%儲蓄年利率、Apple AirPods、投資高達400元現金獎賞等。

存款享高達7.8厘年息

Citi Plus戶口可享基本年利率0.3%，完成不同任務如儲錢、入錢及購物等合共可享1.8%年利率。在推廣期內開戶並存入新資金，計及額外3%儲蓄年利率迎新獎賞以及一周年雙倍儲蓄年利率3%迎新獎賞，即首5萬元存款合共可獲額外6%年利率。如果計及所有年利率優惠，首5萬元存款享高達7.8%儲蓄年利率。

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另外，新客戶如申請Citi Plus信用卡，並於發卡後首2個月內成功獲批正常信用額及累積認可簽帳滿8,000元或以上，更可獲Apple AirPods（第3代）。在3月內，用Citi Plus扣帳卡或信用卡於戶戶送Deliveroo及foodpanda簽帳即享高達12%回贈；使用HKTaxi服務以及誌帳為「APPLE.COM/BILL」的Apple服務簽帳包括iCloud、Apple Music、應用程式、遊戲、Apple TV app、電影及書籍，更可享雙倍回贈高達10%。

新客戶若開立港股戶口，並首3個月內透過流動理財股票服務進行最少一次港股買賣交易，可享280元現金獎賞；而港股佣金每單交易只需8元、美股則只需1美元。

此外，在推廣期內，每推薦一位親友成為Citi Plus新客戶，推薦人及被推薦人可享150元現金回贈；若親友同時成功申請Citi Plus信用卡，各自可再享150元現金回贈。

責任編輯：曹佩鈞

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