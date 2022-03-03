【第六輪抗疫基金】各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽

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仲有10幾年退休 點樣善用400萬建立增長收息兼備組合？
政府上月再推出第六輪基金措施，注資共270億元支援因疫情受影響的人員。除了向行業提供援助外，政府今次亦推出多項措施幫助重創行業的從業員及抗疫前綫人員，包括提供一筆過津貼及每月定額津貼。下面整理了10個支援計劃的申請日期、資格、方法、補助金額及派發時間，有需要的市民即睇自己有無份申請！
【短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？ 長期失業／無MPF都可以攞？：按此】
1. 註冊體育教練
申請日期：2月28日至3月31日
補助金額：10,000元
申請資格：於2021年1月1日至2022年2月28日期間，有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練
申請方法：透過郵寄、康樂事務辦事處投遞箱、體育資助辦事處提交
發放日期：3月起分批發放
2. 社署津助機構興趣班導師
申請日期：3月1日至5月31日
補助金額：10,000元
申請資格：2022年第2季受聘，或曾協議受聘於社署津助機構營辦的服務單位，提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因服務持續暫停的合資格興趣班導師
申請方法：經由認可服務單位向社署遞交申請表格
發放日期：收到申請結果通知後一個月內
3. 個人藝術從業者及及自由職業者
申請日期：2月23日起
補助金額：10,000元
申請資格：由2022年2月23日起因藝文場地關閉而取消工作的個人藝術工作者
申請方法：曾獲批第五輪或之前支援計劃的藝術工作者無需另行申請，新申請者可電郵、郵寄、親身遞交申請表格
發放日期：舊申請者：3月中旬；新申請者：收到申請後4至6星期內
4. 持牌煙火及特別效果技術員
申請日期：2月18日至3月11日
補助金額：10,000元
申請資格：由2021年2月1日至2022年1月31日期間，持有至少一項根據《娛樂特別效果條例》（第560章）及其附屬法例發出的特別效果技師或特別效果助理的持牌人
申請方法：申請表連同拍照副本以郵寄或電郵方式遞交
發放日期：申請獲批後14日內以郵寄支票方式發放
5. 清潔員、保安員、廁所事務員
補助金額：每月2,000元津貼，為期5個月
申請資格：在政府物業、公用地方及公共屋邨工作的政府、房委會，及房協服務合約下的清潔人員、廁所事務員及保安人員
申請方法：前綫人員毋須提交申請，津貼金額將通過承辦商發放給僱員。
發放日期：2022年2月至6月期間
6. 前綫物管員
申請日期：即日起至4月30日
補助金額：每月2,000元津貼，為期5個月
申請資格：私人住宅、商住兩用大廈、工業商業大廈包括商場之從事保安或與環境衞生有關工作的前綫物管員工（包括清潔及保安員工）
申請方法：透過物管公司、公契經理人或業主組織作出申請（「三無大廈」物管人員可以個人名義方式郵遞表格申請）
發放日期：2022年2月至6月期間
7. 學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者
申請日期：4月18日或之前
補助金額：10,000元
申請資格：在中小學擔任指導、訓練或培養學生在藝術、體育及其他範疇的興趣和潛能的導師、教練及培訓人員，並因此暫停面授課堂
申請方法：曾獲批第五輪抗疫基金的申請者，4月18日或之前交表格到第五輪抗疫基金的學校；為申請過的申請者4月18日或之前交回原定上課的學校
發放日期：收到申請後個月內
8. 校巴、學校私家小巴司機及小巴保姆
申請日期：本地校巴服務商：3月11日或之前；跨境學童校巴服務商：3月25日或之前
補助金額：10,000元
申請資格：2021／22學年開始至2022年2月15日期間曾，為經營學校巴士服務的營辦商提供接載或保姆服務，並在遞交申請時仍然為此服務的校巴司機、學校私家小巴司機及保姆
申請方法：郵寄表格至教育局
發放日期：以劃綫支票寄往申請人申請住址
9. 旅行代理商職員、持證導遊或領隊的自由作業者
申請日期：即日起至3月17日
補助金額：7,500元
申請資格：合資格導遊、領隊及旅行代理商之職員、在第二輪抗疫基金或以後獲發支援旅遊業界津貼的旅行代理商職員、2022年2月8日或之前結業的旅行代理商職員
申請方法：已獲發上一輪津貼的申請者無須再申請，新申請者向旅行代理商提交申請
發放日期：津貼會直接存入其指定銀行賬戶
10. 旅遊服務巴士司機
補助金額：5,000元
申請資格：已在本計劃下獲發上一輪津貼、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機
申請方法：毋須就新一輪津貼作出申請
發放日期：津貼會直接存入其指定銀行帳戶
責任編輯：嚴熹曼
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