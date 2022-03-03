【第六輪抗疫基金】各行業人員個人申請政府補助金資格／方法一覽

政府上月再推出第六輪基金措施，注資共270億元支援因疫情受影響的人員。除了向行業提供援助外，政府今次亦推出多項措施幫助重創行業的從業員及抗疫前綫人員，包括提供一筆過津貼及每月定額津貼。下面整理了10個支援計劃的申請日期、資格、方法、補助金額及派發時間，有需要的市民即睇自己有無份申請！

【短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？ 長期失業／無MPF都可以攞？：按此】

1. 註冊體育教練

2. 社署津助機構興趣班導師

3. 個人藝術從業者及及自由職業者

4. 持牌煙火及特別效果技術員

5. 清潔員、保安員、廁所事務員

補助金額：每月2,000元津貼，為期5個月

申請資格：在政府物業、公用地方及公共屋邨工作的政府、房委會，及房協服務合約下的清潔人員、廁所事務員及保安人員

申請方法：前綫人員毋須提交申請，津貼金額將通過承辦商發放給僱員。

發放日期：2022年2月至6月期間

6. 前綫物管員

7. 學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者

8. 校巴、學校私家小巴司機及小巴保姆

9. 旅行代理商職員、持證導遊或領隊的自由作業者

10. 旅遊服務巴士司機

責任編輯：嚴熹曼

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