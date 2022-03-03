【理財調查】投委會：逾半受訪者指疫下收入減少　年輕人投資股票比率上升

本港經濟受第5波疫情嚴重衝擊，投委會最新公布的調查顯示，超過一半受訪者反映他們的家庭收入在疫情下減少，而41%受訪者表示要減少儲蓄。

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41%受訪者要減少儲蓄

投委會在去年底進行「金融理財知識和能力研究」，調查疫情對香港人財務管理和理財知識和能力水平的影響。調查顯示，51%受訪者反映他們的家庭收入在疫情下減少，而41%受訪者表示要減少儲蓄。

大部分受訪者（83%）表示疫情下他們調整消費習慣，變得更為審慎，69%表示要削減每月支出，37%受訪者更頻繁地格價，34%受訪者取消或推遲購買大額物品。僅不足一半（47%）受訪者表示有訂立長遠財務目標，較2019年的54%為低。

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年輕人投資股票比率上升

研究亦就受訪者的就理財知識、態度和行為進行評分，2021年整體評分為14.8（滿分為21分），與2019年的調查結果相若。雖然理財行為評分下降，但受訪者知識水平較2019明顯提升，尤其是大專學生和30歲以下的年輕在職人士組別。同時，上述兩組年輕受訪者傾向透過投資累積財富，分別有28%和18%的年輕在職人士和學生指他們透過投資股票作儲蓄，較2019年分別為15%和2%，增長明顯。

為應對市場變化，近8成受訪者表示願意接收財務知識，以緊貼市場上的新興趨勢及發展，更有3成半受訪者表示正積極學習，當中以成熟在職人士（30至49歲）最為積極，其次為在職年輕人及準退休人士（50歲或以上）。

投委會推出年度投資者及理財教育活動「香港理財月2022」，以「理財要實力，自己先增值」為主題，聯同社會各界持份者和多間支持機構向市民提供免費活動及資源，助掌握不同人生階段所需的投資及理財知識與技能，詳情可瀏覽「香港理財月2022」網站。

責任編輯：李瑩

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