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【品味投資】富藝斯拍賣巴斯奇亞《無題》估價5.4億元　接受以虛擬貨幣付款

個人增值 17:50 2022/03/02

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富藝斯（Phillips) 再度拍賣舉世畫作，這次拍賣的作品是由世界著名收藏家暨企業家前澤友作先生珍藏，呈獻的畫作為尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的曠世鉅作《無題》。估價約7千萬美元（約5.4億港元），逾500公分寬的《無題》將領銜富藝斯紐約春拍。而富藝斯也將接受虛擬貨幣作為此作的付款方式選項，包括以太幣或比特幣。

作品交易可以虛擬貨幣付款

《無題》是巴斯奇亞最具代表性的作品之一，它不僅登上藝術家1996年出版的全作品集封面，也在他多場回顧展中作為核心作品來呈獻。 這件近240公分高和逾500公分寬的作品被視為巴斯奇亞創作生涯中最大尺幅的作品之一，充分展現了藝術家特立獨行的藝術天賦。而這一件作品估價約7千萬美元（約5.4億港元），而富藝斯也將接受虛擬貨幣如比特幣及以太幣作為此作的付款方式選項。

富藝斯預告，2022年有許多紀念巴斯奇亞的重要活動，而即將於5月舉行的拍賣恰巧緊接着在由巴斯奇亞家人將於4月份於紐約下城區舉行的《Jean-Michel Basquiat: King Pleasure》回顧展，當中將展出逾200件從未問世或極少展出的巴斯奇亞作品。

此鉅作已於2月28日在富藝斯倫敦伯克利廣場總部揭幕，之後將至洛杉磯及台北進行預展。

■《無題》作品及收藏家暨企業家前澤友作先生■

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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