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運送玩具有咩要注意？

博客 15:40 2022/03/02

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大家的兒時玩具是甚麽？毛公仔？積木？還是模型車？有玩具生產商反映雖然現時電子玩具非常受歡迎，但是比較傳統的工具例如積木、畫板、玩具屋等都仍然非常受到家長熱捧，故此每年仍然有可觀的訂單數量。唯獨是物流運輸方面，長期都面對缺乏倉位、船期延誤等問題，情況在旺季尤其嚴重。未能如期交貨，不但失信於客戶，亦對品牌聲譽造成負面影響。因此公司有時會向物流方繳付額外費用，以確保玩具能夠如期送到客人手上，但這做法大大增加成本，不利公司業務發展。在2020年的聖誕旺季，玩具生產商就因爲倉位短缺問題而損失了30%的生意額。

因應玩具商經常被物流運輸安排而限制出貨安排，我們可以為企業提供透明、安全可靠和透明的速遞方案，例如客人1-Click即可快速獲取全球速遞物流報價，更提供專業包裝處理服務以及全自動化速遞物流過程。

在剛過去的聖誕檔期，這間玩具生產商將一張訂單分拆成兩份，一部分交由我們處理貨運安排，餘下的商品就交由另一間貨運公司處理。結果我們負責的該批貨件趕及在聖誕檔期前到貨，玩具能夠如期上架，但另一批貨件在聖誕過後才抵達商店。

提提你：運送玩具知多啲

一般塑膠玩具、毛公仔等玩具在寄運方面沒有特別限制；至於含有鋰金屬電池的帶電玩具如模型車，在符合特定條件都可以寄出，例如電池總重量少於5公斤，每個產品的電池容量需少於100Wh等，詳情可參照IATA對鋰金屬電池（UN3090）的寄運要求。寄運之前，記得檢查清楚！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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