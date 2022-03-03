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【Fintech】2021年亞太區金融科技投資總額達275億美元

個人增值 13:40 2022/03/03

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根據畢馬威《2021年下半年金融科技動向》，2021年亞太區金融科技投資總額達275億美元，交易量達到破紀錄的1165宗。雖然投資總額低於2019年的歷史高位，但幾乎是2020年（147億美元）的兩倍。

2021年，中國繼續加大金融科技領域的監管力度，包括禁止加密貨幣交易、比特幣「挖礦」及加密貨幣交易平台。隨着中國加強監管，部分金融科技投資撤出中國，與此同時，印度、新加坡等其他亞太區金融科技中心受到關注。2021年，「先買後付」（BNPL）支付模式仍是亞太區的熱門投資領域，其中部分動力來自PayPal在2021年下半年斥資27億美元收購Paidy。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示，中國人民銀行於1月印發《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，將未來4年金融科技發展原則定位，支持實體經濟的方向進一步得以明確。

從投融資市場來看，預計專注於解決數據安全、綠色金融、中小企業融資難等問題的「專精特新」型金融科技企業將持續受到資本青睞。踏入2022年, 全球金融科技投資意欲依然強勁。

 

責任編輯：陳玉蓮

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