【烏克蘭戰爭】避開俄烏衝突風險　密切關注投資於俄國的3隻ETF及11隻基金

俄羅斯入侵烏克蘭後引起國際關注，多國對俄羅斯實施金融制裁，包括將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統外，引發俄羅斯股、滙市震盪。香港投資者若想避開投資在俄羅斯的投資工具，可留意晨星列出的以下投資俄羅斯的ETF及基金。

3隻ETF有投資於俄羅斯

晨星發表報告，指目前在本港上市，有3隻ETFs有投資在俄羅斯，包括iShares安碩MSCI新興市場ETF （03022） ；南方東英全球雲計算科技指數ETF （03194） 及日興資產管理環球互聯網ETF （03072） ，截至2月25日，佔比分別為1.71%、0.27%及0.28%

報告指，iShares安碩MSCI新興市場ETF中，持有的俄羅斯股票大部分是能源及基礎材料行業，投資最多的是俄羅斯天然氣工業股份公司（0.35%）、盧克石油公司（0.26%）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行（0.19%）。

至於另外兩隻科技主題ETF，均持有俄羅斯互聯網公司Yandex，晨星分析認為，隨股價下跌，風險敞口或已經減少，但是否完全消除，將取決於ETF供應商的立場及定期進行的權重調整。

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晨星又指，有11隻在香港發售的基金，投資在俄羅斯的比重逾3成，部分已暫停交易。而在香港發售的基金當中，有2隻投資集中在俄羅斯，包括UBS （Lux） Equity SICAV - Russia （USD），比重達90.80%，JPMorgan Funds - Russia Fund，比重達87.59%。

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晨星指，摩根資產管理無限期暫停其基金JPM Emerging Europe Equity和JPM Russia的交易，目前無法處理任何購買、轉換或贖回的要求，目的是為了應對俄羅斯及烏克蘭局勢不斷轉變的風險管理，目前尚未清楚會持續暫停多久，晨星分析師認為這符合現有股東的利益。

責任編輯：李瑩

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