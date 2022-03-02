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【烏克蘭戰爭】避開俄烏衝突風險　密切關注投資於俄國的3隻ETF及11隻基金

基金新聞 16:55 2022/03/02

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俄羅斯入侵烏克蘭後引起國際關注，多國對俄羅斯實施金融制裁，包括將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統外，引發俄羅斯股、滙市震盪。香港投資者若想避開投資在俄羅斯的投資工具，可留意晨星列出的以下投資俄羅斯的ETF及基金。

3隻ETF有投資於俄羅斯

晨星發表報告，指目前在本港上市，有3隻ETFs有投資在俄羅斯，包括iShares安碩MSCI新興市場ETF （03022） ；南方東英全球雲計算科技指數ETF （03194） 及日興資產管理環球互聯網ETF （03072） ，截至2月25日，佔比分別為1.71%、0.27%及0.28%

報告指，iShares安碩MSCI新興市場ETF中，持有的俄羅斯股票大部分是能源及基礎材料行業，投資最多的是俄羅斯天然氣工業股份公司（0.35%）、盧克石油公司（0.26%）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行（0.19%）。

至於另外兩隻科技主題ETF，均持有俄羅斯互聯網公司Yandex，晨星分析認為，隨股價下跌，風險敞口或已經減少，但是否完全消除，將取決於ETF供應商的立場及定期進行的權重調整。

    點擊圖片放大

【分析料俄烏衝突持續時間比預期長 高油價及滯脹風險或致亞洲出口需求下降：按此

晨星又指，有11隻在香港發售的基金，投資在俄羅斯的比重逾3成，部分已暫停交易。而在香港發售的基金當中，有2隻投資集中在俄羅斯，包括UBS （Lux） Equity SICAV - Russia （USD），比重達90.80%，JPMorgan Funds - Russia Fund，比重達87.59%。

    點擊圖片放大

晨星指，摩根資產管理無限期暫停其基金JPM Emerging Europe Equity和JPM Russia的交易，目前無法處理任何購買、轉換或贖回的要求，目的是為了應對俄羅斯及烏克蘭局勢不斷轉變的風險管理目前尚未清楚會持續暫停多久，晨星分析師認為這符合現有股東的利益。

 

責任編輯：李瑩

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