【抗疫支援】Klook免費派10萬套快速檢測套裝　香港用戶今明2日可網上登記（附優惠碼）

第五波疫情持續，不少機構都推出抗疫優惠支援各界人士，共度難關。旅遊網站Klook就宣布將免費派出10萬套快速抗原測試套裝，當中部分會轉贈予弱勢社群，其餘的檢測套裝會以先到先得方式予Klook用戶免費領取，全力支持香港市民一同抗疫。

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Klook將於3月2日下午3時起開放予特選Klook用戶免費領取快速檢測包，用戶只需要到Klook網站上登入活動頁面，預訂3件「Hightop抗原N蛋白快速檢測」（價值234元）到購物車，並在結帳前輸入優惠碼「CARE4YOU」，即可免費換取快速檢測套裝，唯相關送遞費用需要由用戶自行支付。

除了Klook特選用戶外，所有Klook香港用戶由3月3日下午3時起都可以登入活動頁面，並輸入優惠碼「STAYHEALTHY」免費換領檢測套裝。

每位用戶只可訂購及使用優惠碼1次，每張訂單只限購買3支快速檢測套裝，套裝數量有限，送完即止。訂單在確認後將於約3個星期內由alfred24 Delivery安排配送。

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免費登記領取時間 Klook特選用戶：3月2日，下午3時

優惠碼：CARE4YOU 所有Klook香港用戶：3月3日，下午3時

優惠碼：STAYHEALTHY 按此登入活動頁面領取

【確診者符合3大條件 可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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