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【烏克蘭戰爭】俄烏衝突對亞洲市場影響有限　惟間接風險不可忽視

理財資訊 16:35 2022/03/02

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法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）就俄羅斯烏克蘭衝突對亞洲金融市場影響作分析，認為近幾年俄羅斯整體融資活動遠不如克里米亞相關制裁之前的高峰水平。俄羅斯的強勢貨幣銀團貸款和債券大幅減少，對中國和本地貨幣的依賴日益增加。

亞洲與俄羅斯在三管道直接交流有限

亞洲和俄羅斯在股票、銀團貸款和債券三個管道的直接交流相當有限，亞洲僅佔俄羅斯企業股票和和債券融資的1%。股票方面，俄鋁（RUSAL）在香港上市，是亞洲唯一一家大型俄羅斯上市公司。但這並不意味着俄羅斯不需要海外融資，其主要離岸中心是倫敦。

債券方面，亞洲的份額也相當小並且不斷收縮。銀團貸款是三個融資管道中亞洲銀行參與較多的，特別是中資銀行，市場份額從2009至2014年的2%增長到2015至2021年的12%。中國現在更希望向俄羅斯鋼鐵、鎳和化肥企業提供更多貸款。對鎳行業提供貸款表明，在主導電動車生產的競爭中，中國正在努力獲取戰略資源。

此外，可以發現中國的投資組合中，俄羅斯的項目融資份額依然很小，但這個份額並不能完全反映投資關係。與俄羅斯的交易通常附帶購買擔保合同，這遠遠高於項目成本，但對中國的資源安全至關重要。隨着更多制裁，俄羅斯也將傾向於更多地使用人民幣進行結算。

亞洲經濟體對俄羅斯跨境貸款比例小

從地區角度來看，大多數亞洲經濟體對俄羅斯的跨境貸款比例都很小，例如韓國佔0.47%，台灣佔0.12%，日本佔0.08%，香港佔0.02%。

除了直接的金融聯繫，亞洲市場也會受到持續的負面情緒影響。好消息是相較於世界其他地區，對亞洲的影響目前相對較小。亞洲股票價格的跌幅僅略高於其他指數，信用息差增加了11個基點，較歐洲、中東和非洲地區增加63個基點相對穩定。

最後，衝突尚未結束，局勢仍不明朗。中國在2022北京冬奧期間宣布與俄羅斯簽署一系列合作文件，對俄烏衝突的立場較為模糊，局勢能否取得快速而有意義的緩和尚未可知。換言之，在中國對俄羅斯入侵烏克蘭問題的曖昧態度和來自美國的批評後，未來中美之間金融領域的戰略競爭只會有增無減。對亞洲而言，特別是考慮到潛在的二級制裁的情況下，是次衝突對金融領域的最終影響可能比表面看來大。

【股神巴菲特曾籲「戰時」別賣股套現　長綫投資更勝持現金黃金：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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