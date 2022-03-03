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【消費優惠】美珍香30周年優惠　消費滿$600送禮盒

精明消費 09:00 2022/03/03

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肉乾專門店香港美珍香由本年3月至12月期間舉行「30周年優惠」，將會在門市及網上商店推出多項優惠產品及推廣活動。

由即日起至2022年12月31日，顧客在門市首次消費折扣後滿300元，會獲得印花咭1張，咭上附有印花2個。此後，顧客在門市消費折扣後每滿200元，即可獲得印花1個。集齊指定數量印花，可換領精選產品，包括盒裝豬肉乾、豬肉鬆等。集齊30個印花，更可獲贈美珍香30週年VIP卡（10年有效期）。顧客在門市使用VIP卡購買正價肉類產品，可享8折優惠。

    點擊圖片放大

另一方面，由即日至4月30日，現凡於門市消費折扣後滿600元，或於網上商店消費滿600元（以單一消費計算），可獲得30周年禮盒1個。

禮盒內會有3件產品，包括紀念珍珠手鏈1條、印花咭1張（附有3個印花）及生日月份5折咭1張。顧客只需到門市出示身份證核對生日月份，即可享有優惠，購買任何正價產品可享全單5折，上限為折扣前金額1,000元。

禮盒數量有限，送完即止。

    點擊圖片放大

如欲了解優惠及活動詳情，請瀏覽香港美珍香Facebook專頁

請留意，由於疫情關係，美珍香各門市營業時間將有所改動，請查閱最新店舖營業時間

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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