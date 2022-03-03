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【消費優惠】IKEA急凍肉丸系列85折　美心MX手機落單外賣自取8折

精明消費 07:00 2022/03/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA：急凍肉丸系列85折

為慶祝瑞典肉丸日及窩夫日的來臨，IKEA將於3月推出一連串急凍小食優惠。由3月3日至3月9日，凡於瑞典美食廊購買HUVUDROLL急凍肉丸系列，即可享85折優惠；在3月17日至30日期間，顧客更可以優惠價29元選購VÅFFLOR急凍窩夫。

    點擊圖片放大

2. 美心MX：手機落單外賣自取8折

由即日起至3月14日，美心MX再度加推手機落單外賣自取8折，全日任何時段都有優惠。

    點擊圖片放大

網上落單

3. 7-Eleven：買指定麵包加$5配飲品

由即日起至3月29日，7-Eleven推出全日「抵食配搭」套餐，買任何7-SELECT三文治／個裝麵包／家庭裝麵包1件，可以優惠價配埋飲品。是次優惠有超過250款組合可供選擇，當中包括：加5元配維他奶燕麥奶／維他高鈣低脂／朱古力牛奶飲品250毫升1件、加7元配雀巢咖啡罐装250毫升1罐、加8元配熱賣點港式凍奶茶／7CAFÉ熱即磨咖啡1杯等。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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