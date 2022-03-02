【儲蓄習慣】調查：港人平均花費月薪46%　主要開支係邊3項？

本港第5波疫情嚴峻，不少行業備受影響，打工仔建立儲蓄及管理支出顯得更為重要。滙豐最近一個調查顯示，香港人平均每月會花費約46%的月薪，主要用於餐飲、購物和支付帳單。

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滙豐去年底進行開支預算調查顯示，60%的香港人會儲蓄作不同用途，但只有37%的受訪者制定每月預算。此外，港人平均每月會花費約46%的月薪，主要用於餐飲、購物和支付帳單。

滙豐App推個人預算工具

為幫助客戶更有效地管理個人財務，滙豐於其流動理財應用程式上推出數碼理財工具「個人預算」，協助客戶培養健康的理財習慣。

「個人預算」透過全面分析逾500萬滙豐個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶於2021年超過5億次及總額達3萬億元的交易。憑藉大數據分析，新功能在經過客戶測試以確保實用性和功能性後於1月中試運。客戶將在達到預算限額的25%、50%、75%和100%時收到通知，及時調整支出以符合每預算。

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由即日至4月14日，於滙豐流動理財應用程式查看「個人預算」功能，有機會贏取28,888元「獎賞錢」。另外，首次成功設立「預算」追蹤，更可享28元現金獎賞。

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責任編輯：李瑩

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