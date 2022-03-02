【抗疫支援】中銀集團保險推抗疫附加保障　提升家居保家傭保健康險保障範圍

香港當前疫情形勢嚴峻，中銀集團保險推出系列抗疫專項產品與服務，為市民生命安全和身體健康提供保障。

1. 推出抗疫附加保障及提升保障

即時升級周全／按揭家居保險、智幫手家傭保障計劃、健康險等產品的保障範圍，已分別涵蓋新冠肺炎門診及住院費用（住院前病毒檢測及深切治療）和臨時替工津貼，傳染病隔離現金津貼以及「安心接種疫苗」保障等額外保障。

進一步優化現有產品的延伸保障計劃，包括為現有客戶或新投保客戶提供快速檢測包、自我檢測器津貼、停業現金津貼、 確診住院／隔離津貼、家居隔離保障，以及專為抗疫的士司機增設臨時保障現金生活津貼等保障項目。

未來將針對疫情對居民就業、健康、跨境等方面的長遠影響，將陸續推出短暫失業保險、傳染病個人健康保障、 短期來港探親／旅遊意外險等抗疫產品。

2. 優化網上平台功能及索賠程序

為客戶提供24小時全天候服務協助，客戶足不出戶即可享受投保服務，提出理賠申請。對於確診新冠肺炎的相關賠案，開通特快綠色通道，簡化手續，加快處理。

3. 健康講座

邀請醫護專業人士 為客戶講解新冠肺炎病徵、傳播途徑、個人及環境衛生等關鍵要素、防疫小貼士等。

責任編輯：陳玉蓮

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