【抗疫優惠】新城市廣場大派總值700萬禮券　最高獲2,600元消費禮券

新城市廣場率先於3月疫情期間派發消費券，大派總值700萬消費禮券。由即日起至3月31日，於商場內即日以電子消費滿指定金額，即可獲得最高2,600元消費禮券。數量有限，送完即止。

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另外，由即日起，顧客以EPS易辧事於新城市廣場內消費滿800元或以上，即送一田20元禮券；滿1,500元或以上，即送一田40元禮券。數量有限，送完即止。

商場亦推出消費換領免費泊車優惠，可享全日額外1小時免費泊車，同時再送額外1小時免費泊車券，HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券。但凡於HomeSqaure換領泊車優惠，即額外獲贈新城市廣場消費禮券及泊車優惠券，禮券包括100元新城市廣場時裝及配飾禮券、100元新城市廣場美妝禮券、50元一田百貨禮券以及1小時免費泊車優惠券。

外賣自取及堂食優惠

同時，新城市廣場推出外賣自取及堂食多重賞，由即日起，於新城市廣場指定食肆商戶外賣自取或堂食，以電子貨幣單一消費滿200元，即可換領20元新城市廣場餐飲禮券。數量有限，換完即止。

此外，晚上6時後，於新城市廣場內零售商舖以電子貨幣消費滿800元，即可換領50元新城市廣場餐飲禮券，每日名額100個；於指定食肆外賣自取時，以電子貨幣消費單一消費滿100元，更可獲贈最多高達2,000的雙倍積分，每日名額200個。

如於新地商場手機應用程式使用選取外賣自取服務，即可享專屬優惠碼，買滿100元即減20元；買滿500元即減100元。只限外賣自取平台之參與商戶，包括PARKVIEW、GREYHOUND CAFÉ、Lady M New York、塚田農場、滿記甜品以及馬場洞烤肉等，名額有限，額滿即止。

責任編輯：曹佩鈞

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