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【WFH】6大共享空間適合遙距辦公　最優惠98元一日

個人增值 18:55 2022/03/01

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疫情下各個企業都實施在家工作，加上中學文憑試將至，對於家裏空間不大的人來說，的確會影響工作和學習的專注力。本港有不少地方提供共享空間服務，包括九龍區和港島區，雖然現時疫情下，限聚規定一再收緊即使共享空間能夠提供適合工作的環境，但又是否受限聚令影響？Desk-one和CubiShare回應指，場地屬於工作室類別，工作用途屬豁免限聚令範圍，大家毋須擔心。大家亦可在使用前先向相關機構查問清楚。本網為大家選出6大共享空間，不妨參考一下。

在這6間共享空間中，價錢以每小時或以每日計算，大家可以按自己需要預約。WFH的人士想選擇到較優惠的地點的話，以每小時計算下位於觀塘的「MeTime」是最便宜，每小時收費是30元一小時，而以每日計算價錢較優惠的則是「文房」，一日價錢只需要98元。

而想到共享空間溫習的學生，同樣可以選擇「MeTime」，是6間中價錢最優惠，中學生每小時只需25元，每日只需80元。馬上了解其他共享空間服務的開放時間和收費啦！

■6大WFH及自修室推介■

 

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責任編輯：區祖飛

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