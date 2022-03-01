【收息股】去年亞洲股息增長20%創新高　港四分一公司削股息

基金公司駿利亨德森公布，2021年亞洲地區的股息基本增長20%，創新紀錄達到1,630億美元。

當中，中國股息基本增長18.9%至446億美元，高於2020年的392億美元。中石油 （00857） 支付的股息增加了一倍以上，佔中國股息基本增長18.9%的一半，令股息創紀錄達446億美元。儘管如此，指數中3分之1的中國公司削減，甚至取消派息，反映了2020年的利潤下降。

香港股息亦受中國恒大集團 （03333） 事件影響而下降，該集團曾是香港的第二大派息公司。另外，度假村營運商金沙中國 （01928） 暫停派息也對香港表現造成嚴重影響。儘管情況在第四季度有所改善，駿利亨德森全球股息指數中有4分之1的香港公司在2021年亦有削減股息。

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亞洲股息收益策略的聯席投資組合經理Sat Duhra表示，經歷2020年的艱難時期，特別是嚴格的防疫措施限制了大部分經濟活動，亞洲企業看來在2021年重新恢復信心。況且，這只會對股息派發造成一次性的影響，並不會改變亞洲區長久以來的股息增長記錄，這趨勢可從亞洲優質企業的股息表現上看到。

責任編輯：鄭樂怡

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