【轉倉優惠】一通月底結業　邊間券商轉倉優惠最吸引？

網上證券行一通早年以5元佣金吸引散戶開戶，惟近日宣布將於3月底結束營業。如果散戶想將一通的股票轉倉，邊間券商的轉倉優惠最吸引呢？

■各大券商轉倉優惠■

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富途針對現有一通用戶推出「獎上獎」優惠，即日起至3月31日，由一通證券將股票成功轉到致富，可享港股免佣6個月、轉倉按貨值送高達1,000元超市禮券以及股票期權長短倉低至每張8元等。

另外，部分證券行亦有提供轉倉優惠，以耀才證券為例，券商會根據轉入股票的價值，而送贈不同股數的騰訊 （00700） 股票，惟用戶需於3個月滿足指定的交易要求。

至於富昌證券亦有提供轉倉送蘋果（美：AAPL）優惠，針對轉倉股票金額可獲發相應的蘋果股票，而客戶亦需於指定期內滿足資產淨值要求。

需要注意的是，不少券商都會要求客戶在指定期內需滿足戶口的資產要求，才可享轉倉優惠，散戶在選擇證券行轉倉服務時需要多加留意。除了轉倉優惠之外，散戶亦需留意不同證券行的服務收費，以免因小失大。如果散戶本身只有一通戶口，亦可考慮不同券商的新客優惠，從而選擇相應服務。

責任編輯：曹佩鈞

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