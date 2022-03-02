【抗疫支援】5大網上診症平台　邊間免費睇醫生／包送藥服務？

第五波新冠疫情下每日確診宗數破新高，萬一不幸染疫，或者只是普通傷風感冒不適，想外出看醫生又怕增加感染風險，可以點做？有機構及平台就推出網上診症服務，讓患者足不出戶都可以在家看病，部分更是診症費、藥費全部費用全免，兼且免費速遞送藥到家，方便又安全。

【確診者符合3大條件 可申領5000元津貼（申請資格及方法一覽）：按此】

1. Dr. Go

Dr. Go是香港電訊旗下的遙距診症平台，以視像方式診症。應用程式夥拍醫思健康、港怡醫院、明德診所、禮護醫療服務有限公司、寶血醫院（明愛）、卓健醫療、富亨醫務中心及卓康醫務所為用戶提供諮詢服務。

Dr. Go另設新冠病毒測試，包括與醫生進行視像諮詢、1次檢測容器配送及1次深喉唾液樣本收集、測試及檢測報告。

2. 香港浸會大學中醫藥診所

浸大中醫師會為新冠患者透過WhatsApp提供免費網上診症，不過服務只限感染新冠病毒的患者，並且求診時要出示檢測報告、SMS檢測結果、快速檢測結果等感染證明報告。而已住在政府隔離措施或醫院的確診病人不適用於此服務。患者可先在網上填寫表格，再等浸大中醫人員聯絡。

【浸大中醫診所為新冠確診者綫上診症 免診金、藥費及運費心：按此】

3. 匯兒兒科醫務中心

匯兒兒科醫務中心專設兒科遙距醫療服務，以視像方式為兒童診症。家長在登記、簽署文件、支付診症費後可預約看醫生時間，診症後再支付藥物費用，藥物一般會有專人在4小時內送達。

服務時間：視乎各門診服務時間

服務收費：視乎醫生及藥費

預約電話：致電2156 5850／WhatsApp 3001 5895

4. iMeddy

iMeddy綫上醫療平台由香港菁英會及香港青年發展聯盟合共贊助，專為輕症的新冠確診者提供網上診症服務，名額只有2000位。患者如只有輕微症狀，例如發燒、頭痛、氣促等，或有關疫情的問題諮詢，都可以用iMeddy視像問診。如有藥物需要，更會免費送遞上門。不過服務只限居家隔離的確診者及其家屬、快速測試呈陽性的懷疑初確患者。

5. 港怡醫院

港怡醫院推出免費網上診症服務，為期一個月，適用於9歲或以上之人士。診症會由港怡醫院家庭醫學專科醫生主理，可為病人解答新冠病毒問題，不過服務僅包括醫生視像會診服務，並不包括處方藥物、醫療服務、病假紙、轉介信及其他相關醫療文件。

【北京同仁堂免費為新冠患者提供中醫診療 包諮詢及3日中藥連運費（附預約詳情）：按此】

【綫上醫療平台為新冠患者提供免費視像問診服務 ：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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