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【元宇宙】汽車雜誌結合NFT技術　開發綫上遊戲設計虛擬賽車

個人增值 16:45 2022/03/01

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元宇宙成為了現今的熱潮，不少商品都陸續進軍NFT市場。創刊逾40多年的《車主》雜誌都宣布將通過NFT製作綫上遊戲供讀者參與。讀者可以另一方式閱讀和體驗《車主》雜誌元宇宙網絡遊戲。

《車主》雜誌的508計劃，將通過NFT區塊鏈技術以雜誌封面的主題NFT及製作綫上遊戲供讀者參與。是次NFT由易緯國際設計及策劃項目，而Popsible提供平台及技術支持，三方平台合作發展。

508計劃將通過區塊鏈技術，漸漸進入跨界別的數碼雜誌新年代，更邁進無區域界限、無立體三維限制的NFT Autobahn。未來《車主》雜誌藉着NFT的區塊鏈技術，解決媒體發展的局限性問題如網上訂閱、珍貴收藏、檔案傳承、尊貴會籍、投資保值及藝術品鑑等。《車主》雜誌和NFT的契合，也同時解決NFT的源頭性問題，於媒體出版當日發布NFT，內容版權均歸出版方所持有。

下一步508將以NFT進一步開發單人以至多人遊戲，同時設計虛擬賽車、賽道、包廂及商店等。

 

責任編輯：區祖飛

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