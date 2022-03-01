【NFT】余文樂推自家NFT作品　每個售價達1.5萬　全數售罄可望進帳近億

NFT熱潮近月席捲全球，不少藝人也加入這投資行列掘金。余文樂去年與全球知名拍賣行佳士得（Christie’s）合作拍賣NFT，成交金額達1.2億元，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。繼去年創下佳績後，他近期又推又計劃推出首個自家NFT系列「Zombie Club」，每個定價高達1.5萬港元。

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余文樂去年與佳士得合作在「No Time Like Present」NFT加密藝術綫上拍賣專場，成功以1.2億元拍賣出NFT加密藝術，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。

該次拍賣部分拍賣收益將撥捐「願望成真基金」，為居於香港及澳門、3至17歲並患有重病的兒童實現改寫生命的願望。

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近期他將推出首個自家NFT系列「Zombie Club」，每個定價定價為0.666以太幣（約15,584港元）。假設余文樂NFT「Zombie Club」系列總數6000個全數售出，余文樂就能獲9,300多萬港元進帳，即接近1億元。

據了解，有關系列作品的首發只會供在白名單的買家認購。余文樂又指，不希望項目只單靠個人名氣，希望能夠長遠被人認可，發展成NFT中的藍籌。

■余文樂「Zombie Club」NFT■

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責任編輯：李瑩

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